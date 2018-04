vor 42 Min.

Eine Bankfiliale im Fertigbau

Der Gemeinderat Vilgertshofen gibt grünes Licht für ein Modul der VR-Bank Landsberg-Ammersee. Es wird in der Nähe des Bürgerhauses aufgestellt.

Pflugdorf Schon Ende Juni könnte in Pflugdorf wieder eine Bankfiliale öffnen, an der nicht nur ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker und wohl auch ein Selbstbedienungs-Terminal zur Verfügung stehen, sondern auch ein Mitarbeiter zu persönlichen Gesprächen. Die ersten Weichen in diese Richtung sind gestellt, die VR-Bank Landsberg-Ammersee hat bei der Gemeinde Vilgertshofen einen Antrag zur Errichtung einer Bankfiliale in Modulbauweise gestellt. Der Gemeinderat stimmte diesem Antrag in seiner jüngsten Sitzung zu.

Filiale Ende 2017 geschlossen

Ende 2017 schloss, wie das Landsberger Tagblatt mehrfach berichtete, die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg ihre in Pflugdorf ansässige Filiale. Eine Entscheidung, die etliche Bürger kritisierten. Bei einer Info- und Protestversammlung im Dezember hatte sich Stefan Jörg, der Vorsitzende der VR-Bank Landsberg-Ammersee, erstmals mit dem Gedanken an die Öffentlichkeit gewandt, seine Bank in der Gemeinde anzusiedeln.

Jetzt hat laut Jörg auch der Aufsichtsrat den Weg freigemacht, ein Modul bei einem Bankenausstatter in Auftrag zu geben. In unmittelbarer Nähe zum Bürgerhaus in Pflugdorf soll die neue Bankfiliale errichtet werden. Sie befinde sich damit nur „einen Steinwurf entfernt“ entfernt von der bisherigen Filiale der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg neben dem Rathaus.

Grundstück der Gemeinde

Auf der Suche nach Räumlichkeiten (die bisherigen Bankenräume sind im Besitz des Starnberger Geldinstitutes) hat man sich entschieden, ein Grundstück der Gemeinde zu pachten um darauf ein Modul in der Größe von etwa 7,6 mal 3,1 Meter zu errichten, sagt Jörg. „Mindestens zwei ganze oder drei halbe Tage pro Woche wird ein Mitarbeiter vor Ort sein.“ Innen- und außendienstliche Aufgaben würden übernommen. „Dafür nehmen wir ziemlich sicher jemanden aus der Bank und stellen zusätzlich wieder jemanden ein.“

Erst der Einstieg

Mit der Inbetriebnahme der mobilen, wenn auch fest mit dem Fundament verankerten Modulbank ende die Suche nach Räumlichkeiten in Pflugdorf und Stadl allerdings nicht. „Das ist für uns jetzt erst einmal der Einstieg“, sagt Jörg. Schließlich könne dieses Modul zu einem späteren Zeitpunkt auch an einem anderen Standort aufgestellt werden. Die Filiale sei dank diverser Alarmaufschaltungen und GPS-Sender sicherer als jede betonierte Bank. Selbstverständlich entsprächen auch die Automaten den üblichen Sicherheitsstandards. Das werde keine Filiale zweiter Klasse.

„Das ist eine zeitlich begrenzte Lösung, die aber schon ein paar Jahre Bestand haben kann“, sagte Bürgermeister Albert Thurner in der Gemeinderatssitzung zu den Planungen. Aber es müsse sich jetzt zeigen, ob und wie die Filiale von den Kunden angenommen werde.

