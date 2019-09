00:32 Uhr

Fischer sollen ans andere Ufer

Jetzt wird geprüft, ob es an der Jahnstraße passt

So richtige Begeisterung hatte der Wunsch der Fischergilde Barbara, ein acht mal 17 Meter großes Vereinsgebäude (Lager und Geschäftsstelle) auf der kleinen Wiese an der Ostseite des Altöttinger Weihers zu bauen, im Landsberger Stadtrat nicht geweckt. Daran änderte jetzt auch ein Ortstermin des Bauausschusses nichts. Dieser erbrachte aber jetzt einen neuen Vorschlag: Die Fischer könnten ihr Bauvorhaben doch auf dem Platz hinter den früheren Obdachlosenbaracken auf der anderen Seite des Weihers errichten, regte Moritz Hartmann (Grüne) an.

Einstimmig beschloss der Ausschuss daraufhin, dass die Stadtverwaltung untersuchen soll, ob der Platz zwischen den Baracken und dem Weiherufer geeignet wäre. Als zweite Alternative zum Standort auf der Wiese nach dem Parkplatz wurde bei dem Ortstermin auch das nordöstliche Eck am Weiher genannt, das an ein Schrebergartengrundstück angrenzt, das die Fischergilde gepachtet hat.

Der Wunsch der Fischer, südlich davon auf der Wiese zu bauen, stieß im Bauausschuss lediglich bei Ludwig Kaiser (SPD) auf Verständnis. „Der geplante Standort wäre möglich, wenn man näher an den Parkplatz heranrückt“, meinte er.

Die Vertreter der übrigen Fraktionen blieben deutlich skeptischer: Axel Flörke (Landsberger Mitte) verwies auch auf die Unterschriften von Anwohnern, die sich gegen die Bebauung der Wiese aussprachen. Auch beim Ortstermin äußerte sich ein Anwohner in diesem Sinne: „Es wäre schön, wenn man eine Alternative finden könnte.“

Es handle sich um einen sensiblen Bereich mit direkt angrenzendem Schilfbewuchs. Außerdem solle der Altöttinger Weiher langfristig zum Erholungsgebiet aufgewertet werden. Dazu passe keine „relativ große Versiegelung“ und die nur gelegentliche Nutzung der geplanten Gebäude rechtfertige keinen derartigen Eingriff in die Natur. Außerdem wolle man ja das Ufer des Weihers für die Anwohner und alle Landsberger freihalten, ergänzte Wolfgang Neumeier (UBV). (ger)

