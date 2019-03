vor 21 Min.

Für den Kiosk am Strandbad wird ein neuer Name gesucht

Pächter Frank Seiffert lässt sich im Internet Vorschläge machen, wie der Kiosk in St. Alban heißen soll. Der Umbau des Bades ist in vollem Gang.

Erst am Montagabend fiel die Entscheidung im Dießener Gemeinderat, die beiden Strandbäder St. Alban und Riederau künftig als offene Badestellen zu betreiben (Lesen Sie dazu auch: Strandbad St. Alban: Künftig ist der Eintritt frei ). Doch schon wenige Stunden später machten sich die Badefans bereits Gedanken darüber, wie das „alte Strandbad“ künftig heißen könnte. Denn eine Badestelle ist rein rechtlich gesehen nun mal kein Strandbad mehr und daher müssen auch Beschilderung und bestimmte Zubehörteile und Gegenstände vom Gelände und den Betriebsgebäuden wie dem Kiosk verschwinden – und: Der Seekiosk braucht ebenfalls einen neuen Namen.

Mehr Köpfen fallen auch mehr Namen ein, hat sich Pächter Frank Seiffert wohl gedacht. Er rief per Facebook dazu auf, sich doch an der Namenssuche zu beteiligen. „Das haben wir schon einmal gemacht“, freut er sich auf die prompten Reaktionen. Dabei waren die Strandbadfans ausgesprochen fantasievoll: Mit „Strandbar“ erwies sich einer als Gestaltungsminimalist mit klarer Aussage. „Gestrandet“, „Seebad“, „Seewiese“, „Seewirt“, „Sunnyside“ sind nur einige weitere Wortschöpfungen. Apropos Schöpfungen: „St. Albad“ fand auch jemand toll und ob „Strandalban“ schon der Lösung ganz nahe kommt?

So sucht der Betreiber des Kiosk in St. Alban nach einem neuen Namen:

Wir müssen unser Logo ändern und wir brauchen Hilfe. Es soll nur das Wort *Strandbad* ersetzt werden. Wir würden uns auf zahlreiches Mitwirken freuen. Gepostet von Seekiosk St. Alban am Dienstag, 26. März 2019





Frank Seiffert selbst ist schon längst in den Vorbereitungen für die neue Saison. Am Mittwoch war er mit dem Rasentraktor unterwegs, die Anlagen sind bald für die ersten Badegäste vorbereitet. Wenn das Wetter passt, habe er ohnehin den Kiosk geöffnet. Auf das Gelände kommt man ebenfalls schon ohne Probleme – wenn das Tor offen ist. Das große Drehkreuz ist bereits abmontiert, am Steg sind vom Bauhof bereits neue Geländer angebracht worden. Auf dem Spielplatz wird in den nächsten Tagen der neue Kletterwald entstehen. Wie Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer erklärt, folgen jetzt noch Vertragsanpassungen mit dem Pächter. Die Toiletten sollen behindertengerecht umgebaut werden und auch die neue Badeordnung sei gerade in der Planung. (hön)

