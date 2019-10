Gibt es weiterhin Kontrollen am Badeplatz in Schondorf?

Plus In diesem Sommer sorgte ein Sicherheitsdienst in Schondorf für nächtliche Ruhe. Jetzt wurde Bilanz gezogen. Wie es weitergeht, soll im Frühjahr entschieden werden.

Am Badeplatz der Gemeinde in Schondorf sorgte diesen Sommer erstmals ein Sicherheitsdienst für nächtliche Ruhe. Eine erste Bilanz zog Josch Unger vom Sicherheitsdienst jetzt im Gemeinderat. Er sagte, dass bis auf wenige Ausnahmen die Besucher des Badeplatzes Verständnis gezeigt hätten. „Ohne Sicherheitsdienst wird es nicht gehen“, sagte Unger beim Blick in die Zukunft. Bürgermeister Alexander Herrmann äußerte, dass sich die Nachbarn bedankt hätten und die Rückmeldungen sehr positiv gewesen seien.

Massive Beschwerden wegen Lärmbelästigung

Der gemeindliche Badeplatz mit seinem langen Steg liegt im Süden von Schondorf und ist von Villen umgeben. Insbesondere Jugendliche hatten dieses Gelände im vergangenen Jahr verstärkt genutzt. Es gab massive Beschwerden wegen Lärmbelästigung. Im Mai hatte der Gemeinderat nach kontroverser Diskussion entschieden, einen Sicherheitsdienst zu engagieren, der neben dem Badeplatz auch an Tagen, bei dem für die Seeanlagen Alkoholverbot verhängt wurde, tätig werden sollte. Der Grund dafür war auch, dass die Gemeinde den öffentlichen Badeplatz seinerzeit nur unter Auflagen durchsetzen konnte. Zu den Auflagen gehört, dass dort kein Kiosk betrieben wird und nach 22 Uhr Ruhe sein muss.

Frühzeitig mit dem Sicherheitsdienst sprechen

Ziel war, dass für nächtliche Ruhe gesorgt wird. Jemand, der unauffällig am Steg sitzt, sollte dies auch weiter tun können, so der Wunsch des Gemeinderats im Mai. Alle Anwohner hatten auch einen Kontakt zum Sicherheitsdienst bekommen. Josch Unger berichtete, dass es günstig sei, wenn die Anwohner sich frühzeitig mit dem Sicherheitsdienst in Verbindung setzen. Beispielsweise wenn um 21 Uhr gemeldet wurde, dass sich Gruppen am Badeplatz niedergelassen hatten, dann konnte eine halbe Stunde später der Sicherheitsdienst da sein. Bis 22 Uhr herrschte dann Ruhe.

Bis auf eine Ausnahme, hier war es nach der Information von Unger ein älterer Einheimischer, waren die Besucher einsichtig. Vandalismus gebe es am Badeplatz kaum. Hauptproblem sei aber der Alkohol. Aufgegriffen wurden beispielsweise zwei unter 16-Jährige in Begleitung eines 18-Jährigen mit Wodka-Flaschen. Der Sicherheitsdienst verständigte daraufhin die Polizei.

„Die Hemmschwelle wird immer geringer“

Aus seinen mehrjährigen Erfahrungen als Dienstleister für andere Gemeinden wie Utting und Stegen berichtete Unger, dass dort „keine Besserung“ eintrete. „Die Hemmschwelle wird immer geringer“, sagte Unger. Ohne Sicherheitsdienst werde es auch in Zukunft nicht gehen, sagte er auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Vor allem unregelmäßige Kontrollen seien von Erfolg gekrönt. Wenn in Stegen beispielsweise die Mitarbeiter um 20 Uhr kontrollieren, dann warten die Besucher mit dem nicht erlaubten Anzünden von Feuern am Strand, bis diese wieder abgefahren sind. Die Informationen würden über Gruppen des Nachrichtendienstes WhatsApp weitergegeben, so Unger. Die Kontrollfahrten zum Badeplatz waren in Schondorf unregelmäßig, und die Nachbarn riefen auch an, erläuterte er die Lage in Schondorf. Dabei ging er in seinem Bericht nur auf die Überwachung am Badeplatz ein.

Die Kosten für den Dienst waren nicht so hoch wie befürchtet. Bis August fielen gut 700 Euro an. „Es ist ein Erfolg“, sagte Herrmann. Im Frühjahr wird der Gemeinderat über eine Fortsetzung entscheiden, denn der Einsatz des Sicherheitsdienstes war auf ein Jahr begrenzt. Im Winter muss nach Ansicht von Unger nicht kontrolliert werden.