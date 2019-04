02.04.2019

Irische Beinarbeit

Die Dance Masters zeigen in der Mittelschule die romantische Seite der Insel

Zu einem irischen Tanzspektakel hatten die Dance Masters mit „Best of Irish Dance“ in die Aula der Mittelschule geladen. Es wurde ein sehr munterer Abend, der auch romantischere Seiten Irlands zeigte. Dabei erwies sich die Verlegung vom Sportzentrum in die akustisch ansprechendere Aula der Mittelschule als vorteilhaft.

Eingepackt war die Zeitreise durch 200 Jahre irischer Musik-Geschichte in die Liebesgeschichte von Patrick und Kate, die immer wieder auch melancholische Momente zwischen die fulminante Beinarbeiten einfließen ließen. Dafür sorgte dann Barry Tierney mit seiner Gitarre und traditionellen Liebesliedern sowie eigenen Songs. Begleitet von der wunderbaren Geigerin Ciara Mur-phy, die auch immer wieder für die schwungvollen Fiddle-Elemente der traditionellen irischen Songs sorgte. Im Hintergrund waren dazu immer wieder Landschaftsbilder von der scheinbar immer grünen Irland zu sehen, und die Tänzer wechselten ihre Kostüme passend zur Geschichte und jeweiligen Zeit.

Die professionellen Tänzer und ihre stakkatoartigen „clicks“ standen natürlich im Mittelpunkt der Show. Die Füße der Dance-Masters-Truppe steppten über den Tanzboden, als ginge es über glühende Kohlen. Dabei blieb es weitgehend traditionell, zwischendrin gab es eine technolastige Nummer, und bei einem Solo-Stepptanz wurde auch mal rückwärts ein „Moonwalk“ eingestreut.

Könner, wie Connor Flower, der auch schon bei der „Rhythm of the Dance-Show“ dabei war, sind dabei. Die etwa 300 Zuschauer sind von Anfang an sehr angetan und lassen sich mitreißen. Gegen Ende spielt der irische Barde natürlich auch den Klassiker „The Wild Rover“, ein irisches Volkslied aus dem vorletzten Jahrhundert. Barry Tierney setzt, da es „die letzte Show in Deutschland“ sei, auch noch die verballhornte deutsche Fassung „An der Nordseeküste“ kurz an.

Die Geschichte der beiden Protagonisten führt natürlich zu einem glücklichen Ende, nachdem Patrick sich zwischendrin auch als Tänzer gegenüber seinen Kontrahenten beweisen musste, was auch an das Musical „Grease“ erinnerte. Das ist dann Gelegenheit, zu einem fröhlichen Finale noch mal alles farbenfroh aufzumischen und das Publikum zum Mitklatschen und Mittanzen zu animieren. (jmgr)

