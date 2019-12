vor 37 Min.

Kaltenberg: Ein Mesner aus Leidenschaft

Pfarrer Thomas Wagner (links) verabschiedete Mesner Karl Bechler und dessen Ehefrau Erika beim Festgottesdienst in Kaltenberg.

Plus Karl Bechler kümmert sich 22 Jahre um die Kaltenberger St. Elisabeth-Kapelle. Nun hört er auf. Er hat gleich zwei Nachfolger.

Das Patrozinium der heiligen Elisabeth wurde in Kaltenberg mit einem Festgottesdienst in der Kaltenberger Elisabeth-Kapelle gefeiert, den Organist Korbinian Wank aus Hausen an der Orgel musikalisch umrahmte. Der Festtag war aber auch gleichzeitig der feierliche Rahmen, um Karl Bechler aus seinem langjährigen Mesnerdienst zu verabschieden.

