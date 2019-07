vor 40 Min.

Kaltenberger Ritterturnier: Infos über Programm, Eintrittspreise, Anfahrt

Hier gibt es die Infos zum Kaltenberger Ritterturnier 2019: Wir informieren rund um Programm, Termine, Eintrittspreise, Tickets, Anfahrt und Parken in Kaltenberg.

Das Kaltenberger Ritterturnier 2019 startet am Freitag mit der Gauklernacht. Bis zum 28. Juli sind dann vor allem Kämpfe in Kaltenberg zu sehen, bei denen die Ritter gegeneinander antreten.

Wie sieht das Programm genau aus? Hier informieren wir über die Termine, Eintrittspreise und Tickets. Außerdem bekommen Besucher Informationen zur Anfahrt und zum Parken.

Kaltenberger Ritterturnier 2019: Programm und Termine

Am Freitag, 12. Juli, geht es los mit dem Kaltenberger Ritterturnier 2019 - wobei am ersten Tag noch keine Turnier-Show geboten wird. Die Kämpfe folgen dann bis zum 28. Juli aber an drei Wochenenden. Hier geben wir einen Überblick über die Termine im Programm:

Freitag, 12. Juli 2019, 17 bis 2 Uhr: Gauklernacht

Samstag, 13. Juli 2019, 16 bis 0.30 Uhr: Abendturnier

Sonntag, 14. Juli 2019, 12 bis 20.30 Uhr: Tagesturnier

Freitag, 19. Juli 2019, 17 bis 1.30 Uhr: Nachtturnier

Samstag, 20. Juli 2019, 16 bis 0.30 Uhr: Abendturnier

Sonntag, 21. Juli 2019, 12 bis 20.30 Uhr: Tagesturnier

Freitag, 26. Juli 2019, 17 bis 1.30 Uhr: Nachtturnier

Samstag, 27. Juli 2019, 16 bis 0.30 Uhr: Abendturnier

Sonntag, 28. Juli 2019, 12 bis 20.30 Uhr: Tagesturnier

Übrigens: Nach Angaben des Veranstalters ist das Fotografieren und Filmen generell verboten.

Ritterturnier in Kaltenberg: Eintrittspreise und Tickets

Bei der Gauklernacht kosten die Tickets 33,95 Euro im Vorverkauf und 35,95 Euro an der Tageskasse. Bei den Turnieren sind das laut Veranstalter die Eintrittspreise:

Kategorie Vorverkauf Tageskasse überdachte Loge 69,95 Euro 71,95 Euro Arenablock A / H 59,95 Euro 61,95 Euro Arenablock B / C / F / G 49,95 Euro 51,95 Euro Arenablock D / E 39,95 Euro 41,95 Euro Geländekarte mit Stehplatz 27,95 Euro 29,95 Euro

Kinder unter vier Jahren zahlen beim Kaltenberger Ritterturnier 2019 keinen Eintritt, Kinder von vier bis 14 Jahren bekommen in allen Kategorien außer in der Loge 15 Prozent Ermäßigung. Wer für mehrere Tage bucht oder zu einer Gruppe von mindestens 20 Besuchern gehört, bekommt bei den Eintrittspreisen eventuell ebenfalls Rabatt.

Weitere Informationen gibt es hier auf der offiziellen Seite zum Ritterturnier in Kaltenberg. Auf der Website können auch die Tickets online gekauft werden. Außerdem gibt es eine Ticket-Hotline, die von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr besetzt ist. Ein Anruf kostet aus dem Festnetz 20 Cent und im Mobilfunk maximal 60 Cent, heißt es vom Veranstalter. Das ist die Nummer: 0180 - 6 11 33 11.

Anfahrt und Parken beim Kaltenberger Ritterturnier 2019

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ritterturnier in Kaltenberg fahren möchte, wählt am besten Züge oder S-Bahnen zum Bahnhof Geltendorf. Zu Fuß dauert es von dort zwar eine Stunde bis zum Turniergelände, es gibt aber auch einen Shuttle-Bus, der im 15-Minuten-Takt zwischen dem Ort der Veranstaltung und dem Bahnhof pendelt. Eine Fahrt kostet 2,50 Euro für Erwachsene und 1,35 Euro für Kinder.

Wer mit dem Auto anreist, muss zur Schloßstraße 13 in 82269 Kaltenberg. Dort leiten Schilder zu Parkplätzen, auf die insgesamt 4500 Autos passen. Die Parkgebühr beträgt vier Euro. Den Ort der Veranstaltung sehen Sie auch auf der folgenden Karte. (sge)

Themen Folgen