Kaufering: Udo und Gerlinde Mäder feiern Diamantene Hochzeit

Plus Udo und Gerlinde Mäder aus Kaufering sind seit 60 Jahren verheiratet. Bei der Heirat muss das Paar, das später eine Fahrschule eröffnet, Hürden überwinden.

Seine „Schnegge“ Gerlinde hat der Oberfranke Udo Mäder 1958 kennengelernt. Als 17-Jähriger arbeitete er als Platzanweiser im Kronen-Filmtheater Lichtenfels. Das Kino gehörte der Familie seiner späteren Frau. Die vier Jahre ältere Gerlinde saß an der Kasse, er war „der wichtigste Mann“, wie er lachend sagt. Vor 63 Jahren wurden die beiden ein Paar, am 5. Oktober 1961 wurde geheiratet – nicht ohne Hürden.