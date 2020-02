vor 6 Min.

Keine Einsparmöglichkeit bei Schulbegleitern

An der bisherigen Praxis, Kinder zu unterstützen, lässt sich wohl nicht viel ändern

Die Schulbegleiter, die Kinder mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in an den Schulen begleiten und unterstützen, haben jetzt wieder den Jugendhilfeausschuss des Kreistags beschäftigt. 50 bis 60 solcher Integrationshelfer werden inzwischen im Landkreis benötigt, hatte es dazu im Herbst geheißen, von Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro jährlich war die Rede. Deswegen wird auch über Einsparmöglichkeiten diskutiert. Doch diese dürften sich kaum verwirklichen lassen, wurde jetzt wieder deutlich.

Schulbegleiter leisten bislang individuell Hilfe, sie kümmern sich grundsätzlich um ein Kind. Inzwischen wurde die Gesetzeslage jedoch geändert, von der Einzelfallhilfe kann jetzt auch abgewichen werden. Die GAL-Fraktion im Kreistag hatte deshalb gefordert, einen Pool mit Schulbegleitern zu bilden, um das System flexibler und vielleicht auch kostengünstiger zu machen.

Allerdings: Die Zuständigkeit der Schulbegleiter ist geteilt. Für Kinder mit seelischen Behinderungen ist der Landkreis zuständig, für Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen der Bezirk Oberbayern. An einem Pool müssten sich also Landkreis und Bezirk beteiligen. Insgesamt hatte der Leiter des Amtes für Jugend und Familie, Peter Rasch, schon im Herbst nur ein sehr begrenztes Einsparpotenzial gesehen. Dies sei auch deswegen so, weil die Einschränkungen der begleiteten Kinder überwiegend so groß seien, dass der Begleiter bei seinem Klienten bleiben müsse und sich nicht noch um weitere Kinder kümmern könne.

Vor Kurzem nun trafen Vertreter des Jugendamts mit Vertretern des Bezirks zusammen, um über eine mögliche Pool-Bildung zu sprechen. Die Aussichten dafür bewertete Rasch nicht gut. Im Rahmen eines Modellversuchs in den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Fürstenfeldbruck sei noch nicht viel passiert. „Vom Bezirk wird das Projekt als gescheitert betrachtet, es ist aber noch nicht beendet“, fasste er zusammen. Ein weiteres Problem sei, dass die Schulbegleiter von verschiedenen Trägern gestellt werden, zum Beispiel Johanniter, Malteser, Lebenshilfe oder Regens Wagner. Auch die Eltern müssten damit einverstanden sein, von einer Individualbetreuung abzuweichen. Landkreis und Bezirk wollten aber im Gespräch bleiben, so Rasch. (ger)