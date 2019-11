vor 41 Min.

Mit Eleganz und Leidenschaft

Sokratis Quartett spielt ein handliches Saiteninstrument

Von Jörg Konrad

Alle großen Jazzmagazine leisten sich einmal pro Jahr eine Art Musiker-Hitparade – wer denn der beste Gitarrist, Klavierspieler oder Schlagzeuger sei. In diesen meist unter Kritikern durchgeführten Umfragen gibt es eine Rubrik, die sich „sonstige Instrumente“ nennt. Hier finden dann das French Horn, das Mellophon, die Violine oder die Oud samt ihrer Spieler einen herausgehobenen Platz. Sokratis Sinopoulos ist ein Künstler, der mit der Lyra genau in diese Kategorie passt. Natürlich nicht allein aufgrund der Außergewöhnlichkeit dieses Klangwerkzeuges, sondern entsprechend der virtuosen Meisterschaft, mit der Sinopoulos dieses kleine, handliche Saiteninstrument beherrscht.

Mit Eleganz sowie sichtbarer Leidenschaft bringt er die griechische Antike des östlichen Mittelmeerraumes und die zeitgenössische westliche Musik akustisch zusammen. Das klingt, wie im Stadttheater zu hören war, in sich geschlossen, sehnsuchtsvoll und doch immer wieder ein wenig herausfordernd. Sinopoulos und sein Quartett blättern förmlich in den Facetten Jahrhunderte übergreifender Ausdrucksformen. Vieles von dem, was sie spielen, ist komponiert, ein anderer wichtiger Teil gehört in den Katalog traditioneller Überlieferungen und zusammengehalten werden diese eingängigen wie mitreißenden Melodien von Improvisationssprints, die wie Scharniere wirken.

„Zu Beginn des Projekts mit dem Quartett stand die Idee, mit universeller Musik zu experimentieren, anstatt griechische Musik zu spielen, und dabei auf die Suche nach einem traditionellen und zugleich globalen Klang zu gehen“, erzählte der in Thessaloniki lebende Sinopoulos vor einiger Zeit. Wie er selbst ausführt, bewegte sich die Musik aber dann doch weitaus stärker als anfangs beabsichtigt in den Bereich griechischer Volksmelodien. Doch die Dynamik innerhalb des Quartetts, neben Sinopoulos aus Yann Keerim am Klavier, Dimitris Tsekouras am Kontrabass und Dimitris Emmanouil am Schlagzeug, übersteigt traditionelle Grenzen. Es ist Musik, die genügend Raum für Unterströmungen und Sehnsuchtsmomente bietet. Sie lebt von einer souveränen Offenheit, die wunderbare Landschaften assoziieren, Seelenzustände beschreiben kann und Freiheit atmet. Dabei überträgt der Klang der mit dem Bogen gestrichenen dreisaitigen Lyra emotionale Botschaften hinaus in den Äther.

Sinopoulos hat dabei in Yann Keerim einen konsequenten Begleiter, der Ideen einstreut, aufnimmt, weiterführt. Er ist, zumindest in dieser Besetzung, ein grandioser Lyriker, ebenso zurückhaltend wie auch einfordernd. Er öffnet immer wieder harmonische Räume, unterstützt die grandiosen Melodien subtil. Sein Verhältnis zu den Rhythmikern Dimitris Tsekouras und Dimitris Emmanouil ist von größter Sensibilität geprägt. Selbst dann, wenn die Takte wechseln, die ungeraden Metren das musikalische Bild bestimmen und die Musik an Geschwindigkeit aufnimmt, bleibt der Pianist in der Zeit, unterstützt er das rhythmische Grundgefüge.

Gleichzeitig korrespondiert der Klang des Klaviers beglückend mit dem der Lyra. Letzterer verströmt eine berührende Natürlichkeit. Nichts wirkt artifiziell oder gar zeitgemäß. Und Sinopoulos’ Kunst, diesen fast intimen Zauber seines Instruments mit seiner unglaublichen Spieltechnik zu verbinden, gibt dem Konzert nicht wenige Momente erregender Melancholie.

