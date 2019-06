08.06.2019

Mit einer Schranke und Gebühren

Landsberger Mitte: So will sie Parkprobleme am Klinikum lösen

Die Stadtratsfraktion der Landsberger Mitte dringt auf eine baldige Lösung der Parkprobleme am Landsberger Klinikum. Dazu hat die Wählervereinigung jetzt einen Antrag an den Stadtrat gestellt.

Allein durch die Errichtung weiterer Parkplätze werde die Misere nicht gelöst, macht die Landsberger Mitte in ihrem Schreiben klar. Momentan konkurrierten Krankenhausmitarbeiter und -besucher mit Dauerparkern, die dort teilweise vor Antritt tagelanger Bus- oder Flugreisen und Kaffeefahrten ihre Autos abstellen, und Anwohnern des Wohngebietes.

Langfristig bedürfe es zwar zusätzlicher Parkplätze in einem dreigeschossigen Parkhaus, vor allem aber sei ein auf die unabdingbaren Notwendigkeiten zugeschnittenes Nutzerkonzept notwendig, führt die Landsberger Mitte aus: „Dies kann nur durch eine intelligente Gebührenpflicht und Zugangsschranken dargestellt werden. Mitarbeiter erhalten gegen einen symbolischen Obolus eine Vignette. Der Schichtbetrieb in Klinikum und fakultativ Lech-Mangfall-Klinik wird stationsweise zeitlich versetzt, sodass eine Doppelbelegung umgangen wird. Für die Mitarbeiter genannter Einrichtungen wird eine gesonderte Fläche ausgewiesen.“

Besucher und ambulante Patienten könnten nach wie vor bis zu zwei Stunden umsonst parken. Darüber hinaus gehende Parkzeiten möchte die Landsberger Mitte kostenpflichtig machen: „Allein durch diese sofortige und kostenneutrale Maßnahme durch Reduzierung der angedachten Baukosten durch die Gebühren werden sicher Parkplätze im merklichen Umfang freigesetzt.“ Die dadurch gewonnene Zeit könne man nutzen, um eine ganzheitliche Planung zu erarbeiten.

Um die gemeinsame Planung von Bezirk, Landkreis und Stadt voranzutreiben, schlägt die Landsberger Mitte einen runden Tisch unter neutraler Leitung vor. Die Stadt könne ihrer Verantwortung gerecht werden, indem sie zwei Baufenster im Sinne eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans anbietet. Eine zusätzliche Fläche für ebenerdiges Parken im Westen lehnt die Landsberger Mitte ab. (lt)

Themen Folgen