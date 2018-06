vor 23 Min.

Nicht machen ist auch keine Lösung

Große Kunst für vergleichsweise kleines Geld bietet die Konzertreihe „Kammermusik im Bibliothekssaal“. Ohne Sponsor droht der Landsberger Veranstaltung jedoch das Aus.

Von Minka Ruile

Was haben es die Landsberger doch bequem: kein nächtliches Gezuckel über die Autobahn, Sitzen in miefigen U-Bahn-Stationen oder lästiges Umsteigen in den Zubringer. Kultur auf Weltstadtniveau bekommen sie quasi vor die Haustüre geliefert: Mitten hinein in die fußläufig erreichbaren Kino-, Theater-, Ausstellungs- oder Konzertsäle. Viele Künstler pflegen und bereichern das hiesige Kulturleben, als wäre es eine Selbstverständlichkeit.

Das Konzert wird fast zum Requiem auf sich selbst

Einige dieser „Kultur-Kümmerer“ sind Landsberger, deren erste Schritte in Richtung Kunst begleitet waren von Lehrern, etwa der Städtischen Musikschule – die ihrer Stadt nun „etwas zurückgeben“ wollen. Seien es die Landsberger Sommermusiken des Oboisten Christoph Hartmann und seiner Kollegen von den Berliner Philharmonikern, die zum großen Bedauern aller Fans mit ihrer 20. Auflage eingestellt werden (LT berichtete) oder sei es die hochklassig besetzte Konzertreihe „Kammermusik im Bibliothekssaal“ des Cellisten am Münchener Staatstheater am Gärtnerplatz, Franz Lichtenstern. Auch diese steht, wie der Musiker einem bestürzten Publikum am Sonntagabend im Bibliothekssaal mitteilte, auf der Kippe.

Mit dem Wort „Requiem“ gab Lichtenstern seinen Begrüßungsworten eine überraschende Wende. Es wäre um Haaresbreite nicht nur der Titel für das letzte Konzert der aktuellen, zehnten, Saison gewesen, sondern angesichts der prekären Finanzsituation auch Schlussmotto für „die gesamte Veranstaltungsreihe“. Aus seinen Erklärungen unschwer herauszuhören war: Der Konzertmacher hat die Nase voll. Er ist es leid, sich im Papierkrieg um geringe Fördergelder aufzureiben und Sponsoren – meist vergeblich – um kleine Hundert-Euro-Beträge anzubetteln, kurz: immer mehr Aufwand mit immer geringerem Erfolg zu betreiben.

Höhere Eintrittspreise machen nur wenig Sinn

Bei einer Auslastung von beinahe 100 Prozent steht die Konzertreihe ohne Förderung dennoch über kurz oder lang vor dem Aus: Ein Wachstum innerhalb des namengebenden Rahmens „Bibliothekssaal“ sei nicht möglich. Eine vom Publikum sicher akzeptierte Anpassung der Eintrittspreise mache keinen Sinn. Es sei denn, sie wäre „exorbitant“, sagt Lichtenstern, da sie über dann steigende Gema-Gebühren beinahe vollständig wieder abgeschöpft würde. Selbstausbeutung, was ihn allein anbelange, dazu sei er ja bereit, erklärt Franz Lichtenstern später im Gespräch, seinen Kollegen aber wolle er zumindest halbwegs angemessene Gagen bezahlen.

Von der Programmplanung über die Koordinierung der Termine bis hin zur Gestaltung der Plakate und Programmhefte liegt die gesamte Organisation in Lichtensterns Hand. Das alles kostet den Berufsmusiker Zeit, „Freizeit“, in der er mit seinen Kindern auch „Baden gehen“ könnte…

Es geht um einen vierstelligen Betrag

Doch, so habe er sich überzeugen lassen: „Nicht machen ist auch keine Lösung.“ Immerhin sei die „Kammermusik“ eine Herzensangelegenheit und einen letzten Rettungsversuch wert. Eine Saison lang wird es die Konzertreihe also noch geben, die Flyer mit dem Programm lagen bereits aus.

Vielleicht, so hofft Lichtenstern, mit Blick nicht nur auf die Global Player unter den in der Region zahlreich angesiedelten Wirtschaftsunternehmen, findet sich ja doch noch ein Förderer und weist darauf hin: „Ein mittlerer vierstelliger Betrag pro Saison, um mehr geht es ja gar nicht“. (Eine Besprechung des Konzerts folgt.)

