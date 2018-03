18:57 Uhr

Prix-Gelände: Der Investor ist gefunden

Das Geheimnis um den Investor für das große Wohnprojekt ist gelüftet. Bald sollen in Schondorf die Arbeiten beginnen.

Von Renate Greil

Wir werden mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH“ Verhandlungen aufnehmen, sagte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt. Dieser Investor wird aller Voraussicht nach das Prix-Gelände in Schondorf kaufen und bebauen, um die Wohnungen und Häuser im Anschluss zu vermarkten.

Herrmann gab Auskunft über den Investorenwettbewerb für die Wohnbebauung im Prix-Gelände. Das frühere Industriegelände mitten im Dorf neben der Grundschule und der Wolfgang-Kubelka-Realschule soll wie im Bebauungsplan Prix-Gelände festgelegt, mit Reihenhäusern, einem kleineren und einem größeren dreigeschossigen Geschosswohnungsbau bebaut werden. Beraten wurde über die elf gewerteten Angebote im Ausschuss und im Gemeinderat in nichtöffentlichen Sitzungen mit drei externe Berater, das waren von der ökonomischen Seite der Projektsteuerer Wilhelm Weissbecker und die Schondorfer Architekten Peter Gradl und Edgar Bürger.

Vier Bewerber waren noch übrig

Im Rennen waren zuletzt vier Bewerber, davon konkurrierten zwei Vorschläge um den Spitzenplatz. Letztlich entschied der Gemeinderat sich für die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg, die nun den Zuschlag über alle fünf Lose bekommt. Die Firma betreibt auch eine Geschäftsstelle in München. Laut Webseite hat die Firma seit 69 Jahren Erfahrung im Baugewerbe, errichtete 23.000 Wohnungen und Häuser und hat 165 Mitarbeiter. Über die Höhe des Kaufpreises gab Bürgermeister Herrmann keine Auskunft, sagte aber, dass die angestrebte „schwarze Null“ für die Gemeinde erreicht werden.

Besonders gefalle habe ihm bei dem Siegervorschlag, dass die Reihenhäuser mit drei verschiedenen Haustypen in unterschiedlichen Zuschnitten miteinander kombiniert werden. „Das ist echt gut gemacht“, so Herrmann. Im Investoren-Wettbewerb, das sozusagen „eine ausgeweitete Käufersuche“ sei, wurden die eingegangen Vorschläge nach Punkten bewertet. Der Kaufpreis floss mit 55 Punkten ein, die Architektur und Gestaltung mit 25 Punkten, die Nutzungskonzepte mit 10 Punkten und die energetische Qualität mit zehn Punkten. Auch die Gestaltung beim sogenannten „Aal“, dem langen Geschosswohnungsbau parallel zur Bahnlinie, überzeugte der Vorschlag der Münchner Büros Knoop & Rödl Architekten mit mahl gebhard konzepte Landschaftsarchitekten, die für die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH den Entwurf gestalteten. Alle Wohnungen im Aal sind barrierefrei, haben eine West-Ost- oder eine Westausrichtung und einen Terrasse beziehungsweise einen Balkon im Westen.

Eine Heizzentrale soll kommen

Mit dem Schnitt der Wohnungen konnte der Vorschlag punkten. Beim Aal gibt es bei der Fassadengestaltung auch eine rhythmische Betonung der Fensteröffnungen, sagte Herrmann. Als Energiekonzept soll eine Heizzentrale alle Gebäude versorgen. Ein Referenzprojekt in gleicher Konstellation mit Architekten und der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH als Bauherrin gibt es in Fürstenfeldbruck, dass Herrmann sich auch vor Ort angesehen hat. Zugesichert wurde, dass 30 Prozent der Wohnungen und Reihenhäuser zu günstigeren Konditionen an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf gehen soll. Ein Städtebaulicher Vertrag soll dies regeln.

In Details angepasst werden muss der Bebauungsplanentwurf Prix-Gelände. Den Baubeginn erwartet Herrmann für Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Die Zustimmung der Bewerber vorausgesetzt, werden die eingegangen Vorschläge alle ausgestellt werden.

