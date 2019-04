Psychische Krankheiten: Kein Stigma, sondern eine Krankheit wie viele andere

Psychische Krankheiten sollten als normales Gesundheitsrisiko wahrgenommen werden. Das meint LT-Redakteurin Stephanie Millonig.

Manie, Schizophrenie, Depression – bei wem eine derartige Krankheit diagnostiziert wird, der wird schnell stigmatisiert. Die Psychiatrie als Gruselkabinett voller mit sich selbst redenden Sonderlingen, die auch gefährlich werden könnten – bei einigen dürfte dieses Bild vorherrschen. Verändert sich ein Mensch in einem psychotischen Schub, hört er Stimmen oder verfällt in völlige Apathie, so ist dies oft erschreckend für seine Umgebung.

Gleichwohl muss uns immer bewusst sein, dass es sich um Krankheiten handelt, die – wenn nicht geheilt – oft zumindest so behandelt werden können, dass der Kranke und seine Umgebung damit leben können. Es ist wichtig, dass psychiatrische Kliniken als Krankenhäuser wahrgenommen werden, in denen Ärzte Menschen behandeln. Menschen, die zum überwiegenden Teil freiwillig kommen, also sich ihrer Krankheit bewusst sind und um die Notwendigkeit einer Behandlung wissen. Es wäre deshalb schön, wenn psychische Krankheiten genauso als normales Gesundheitsrisiko wahrgenommen würden, wie Krebs oder Herzinfarkt.

Die Liste Prominenter mit psychischen Krankheiten ist lang

Und übrigens: Wer nach Berühmtheiten googelt, die in ihrem Leben psychisch erkrankt sind, stößt schnell darauf, dass es sich nicht nur um Künstler handelt, auch wenn dem Genie gerne eine gewisse Nähe zum Wahnsinn nachgesagt wird. Nein, auch Politiker wie der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill oder der Fußballer Sebastian Deisler litten oder leiden unter Depression und selbst Denker wie Immanuel Kant und Sören Kierkegaard traf es.

