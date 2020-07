00:32 Uhr

Rücksicht auf Tiere nehmen

Appell der Jäger aus dem Landkreis

Die nächsten Wochen werden viele Menschen in der Natur verbringen. Die Landsberger Jäger appellieren an die Urlauber, dabei auf die Belange der Natur und der Tiere Rücksicht zu nehmen. Georg Duschl, Vorsitzender des Landsberger Jagdschutz- und Jägervereins, Kreisgruppe des BJV: „Es ist erfreulich, dass viele jetzt den Wert und die Faszination unserer Heimat erkunden und genießen, die Pflanzen am Wegesrand wieder als Kostbarkeit erkennen und einen Sprung Rehe als großartiges Erlebnis erfahren. Aber bitte denken Sie daran, dass Sie sich im Wohnzimmer der Wildtiere befinden und verhalten Sie sich rücksichtsvoll.“

Der Ansturm auf die heimische Natur hat laut Duschl auch Schattenseiten. Viele würden Feld und Wald als großen Abenteuerspielplatz nutzen, ohne Rücksicht auf die Tiere, die dort leben. „Unser heimisches Wild braucht aber sichere Rückzugsräume in unserer stark übernutzten Kulturlandschaft. Bleiben Sie deshalb bitte auf den ausgewiesenen Wanderwegen, beachten Sie Wegesperrungen und Wildruhezonen, stürmen Sie nicht durch unerschlossene Gebiete, lassen Sie den Tieren die Nacht als Ruhepool und führen Sie Ihre Hunde in sensiblen Regionen an der Leine.“

Die Störungen, die eine große Menschenmasse in unberührter Natur bewirkt, gefährden viele Arten und damit das gesamte Ökosystem. „Auch wenn vermeintlich grenzenloses Abenteuer lockt, denken Sie daran, dass Ihr Ferienspaß für viele Tiere grenzenlosen Stress und viel Leid bedeuten kann“, so Duschl. Wenn alle etwas mehr Rücksicht auf die Natur und die Tiere nehmen, profitieren alle davon. (lt)