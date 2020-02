vor 53 Min.

Schondorf: Die Realschule hat eine Baustelle weniger

Plus Die Realschule in Schondorf wird saniert und teilweise neu gebaut. Ein Gebäudetrakt ist bereits fertig. Doch es läuft längst nicht alles rund bei dem Projekt.

Von Renate Greil

Die Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf hat eine Baustelle weniger. Mit einer kleinen Einweihungsfeier wurde jetzt der Erweiterungsbau, Bauteil C, offiziell in Betrieb genommen. Derzeit wird das fast 50 Jahre alte Haupthaus der Knabenrealschule saniert und die 528 Schüler müssen auf Klassenzimmer in zwei Containeranlagen ausweichen. Beim Bau der neuen Dreifach-Turnhalle kam es zu Verzögerungen. Sie soll spätestens im Juni benutzbar sein. Und auch bei den Gesamtbaukosten läuft nicht alles wie geplant.

