00:37 Uhr

Sommer, Sonne, Streetball

Achtes Turnier am Hartplatz mit vielen Preisen, Eis und Grillstand

Und wieder konnte man ein erfolgreiches Streetballturnier auf dem Hartplatz vor dem IKG erleben. Mit knapp 80 Teilnehmern und einigen Zuschauern wurde bei super Wetter gemeinsam gefeiert und ein faires Turnier genossen.

Wie die vergangenen Jahre war das überregional beliebte Turnier auch dieses Mal vom Jugendbeirat der DJK Landsberg, federführend von Andrea Hecht, und dem JuZe Landsberg unter der Führung von Mathias Faber bestens organisiert.

Die zunächst mageren Anmeldezahlen brachten die Organisatoren zu Beginn ins Schwitzen – letztendlich konnte man jedoch sogar einen Teilnehmer-Zuwachs gegenüber dem letzten Jahr verzeichnen.

Nach der Begrüßung der 16 Teams starteten die begeisterten Teilnehmer auch schon in die Vorrunde. Die zwei Tabellenersten der jeweiligen Gruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale der Hauptrunde. Die restlichen Teams kämpften engagiert um die Goldene Ananas. Anschließend stand das 1on1-Turnier vor der Mittagspause auf dem Programm, bei dem aus jedem Team ein Teilnehmer antrat.

Bei mehreren Zweikämpfen mit jeweils drei Minuten Spielzeit haben sich die drei Gewinner jeweils einen gesponserten Basketball sichern können. Den hart umkämpften zweiten Platz des 1on1-Turniers sicherte sich Paul Brakel – Spieler der heimischen Heimerer Schulen Baskets. An so einem heißen Tag muss natürlich auch Pause gemacht werden, und das Grillstandteam, das mit Brezen und Semmeln von einer heimischen Bäckerei beschenkt wurde, kümmerte sich um das leibliche Wohl. Eisgutscheine, von einer heimischen Eisdiele gesponsert, und freier Eintritt in das naheliegende Inselbad sorgten für die nötige Erfrischung an diesem heißen Tag.

Frisch gestärkt startete die zweite Hälfte des Tages mit den Play-offs. Danach stand das immer beliebte Shoot-out an, bei dem die ersten drei Gewinner ein Shirt, Socken und jeweils eine Sonnenbrille erkämpfen konnten. Nach einem knappen Match mussten sich BaLLerberg dann geschlagen geben und die Goldene Ananas ging, wie auch schon letztes Jahr, an die YoungGunners.

Beim Finalspiel lieferten sich das Landsberger Team Airballer und Vogelwild ein knappes Rennen. Letztendlich konnten sich die Airballer mit vollem Körpereinsatz durchsetzen und sich somit den ersten Platz beim 8. Landsberger Streetballturnier sichern.

Bei der Siegerehrung erhielten die Teams Shirts, Gutscheine von einem Sportgeschäft sowie Gold- und Silbermedaillen. Obendrauf gab es dieses Jahr auch noch Kinogutscheine.

Abends ging es mit allen Teilnehmern zum Abschluss eines erfolgreichen Tages in die Sonderbar, wo man bei bester Stimmung den erfolgreichen und sportlichen Tag noch einmal Revue passieren lassen konnte. (lt)

