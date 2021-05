Fahndung nach Angriff

Mann bei Attacke schwer verletzt. Polizei sucht mit Hubschrauber nach Verdächtigem

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 26 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Landsberg. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, ist am frühen Abend ein Notruf eingegangen, dass auf einem Parkplatz vor einem Wohnblock eine Person liegt. Diese blutete stark und schrie um Hilfe. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe, ehe der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Nach dem Tatverdächtigen fahndete die Polizei anschließend mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet von Landsberg. Zahlreiche Streifenwagen waren im Einsatz und wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Flüchtige konnte Stand später Sonntagnachmittag jedoch noch nicht gefunden werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch vor Ort die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Aufgrund laufender Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Details zu dem Sachverhalt genannt werden.

In den Sozialen Medien war bereits im Laufe des Samstagabends viel spekuliert worden – beispielsweise darüber, wo sich der Vorfall ereignet hat und wie viele Personen beteiligt waren. Außerdem war davon die Rede, dass das Opfer mit einem Messer angegriffen worden ist. Die Polizei bestätigte dies bislang allerdings noch nicht. (lt) Foto: Kaya