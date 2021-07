Ex Ornamentis: Im Uttinger Labyrinth sucht man mit der Maus

Das Uttinger Labyrinth Ex Ornamentis feiert den 50. Geburtstag der „Sendung mit der Maus“. Bald können sich Besucher auf den Weg machen.

Es ist jedes Jahr ein großes Geheimnis, welches Motto Uli und Corinne Ernst, die Betreiber des Feldlabyrinths Ex Ornamentis in Utting, wählen. In diesem Jahr widmen sie sich der „Sendung mit der Maus“, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Schon bald können die Besucher kommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Maus, der Elefant und die Ente im Labyrinth zu sehen sind. „Wir hatten dieses Motiv auch schon zum 40. Geburtstag vor zehn Jahren“, sagt Uli Ernst gegenüber dem Landsberger Tagblatt.

Und zum 50. Geburtstag sei es einfach wieder an der Zeit gewesen. „Wir überlegen lange, welches Thema wir nehmen können. Mit neueren Comicfiguren sprechen wir die Kinder an, aber es soll ja auch den Eltern Spaß machen“, sagt Uli Ernst – und das sei bei der Maus der Fall. Er selbst verbindet mit dieser Sendung vor allem Sonntagvormittage, an denen er als Kind erst vor dem Fernseher saß, „und sich dann ganz schnell für die Kirche fertig gemacht hat“. Das Besondere an der Sendung mit der Maus: „Es ist ein Gefühl des ,Lernen dürfens' gewesen und einiges, was ich da gesehen habe, weiß ich heute noch.“

Strohwege führen durch das Labyrinth

Das Feld direkt am Ammersee mit einer Fläche von 18.000 Quadratmetern ist bepflanzt mit insgesamt etwa 360.000 Pflanzen, darunter Sonnenblumen, Hanf, wilde Malve, verschiedene Zierkürbisse und Mais. In der Jubiläumszahl 50 finden sich zusätzlich bunte Zinien, Ringelblumen und Kornblumen. Das Motiv wurde von einem Team aus 20 Helfern rund um Corinne und Uli Ernst und mit Unterstützung der Hochschule München in Form von Strohwegen in das Feld eingearbeitet.

Die Augen der drei Freunde wurden dabei mit farbigen Holz-Hackschnitzeln eingefärbt. Alle Wege sind zusammen etwa 3,2 Kilometer lang, sie stellen mit den drei Maus-Freunden inzwischen das 23. Motiv im Labyrinth Ex Ornamentis Utting dar, welches seit 1999 jeden Sommer ein neues Motiv mit einem spannenden Suchspiel für die ganze Familie ausarbeitet. In der Zeit vom 14. Juli um 15Uhr bis Ende September ist das Labyrinth Ex Ornamentis täglich für Besucher geöffnet. (lt)

