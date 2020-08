vor 52 Min.

Utting erstickt im Müll der Ausflügler

Nach dem heißen Wochenende sammelt der Bauhof in Utting große Mengen Abfall ein. Jetzt schlägt Bürgermeister Florian Hoffmann Alarm.

Der Uttinger Bürgermeister Florian Hoffmann hat nach dem vergangenen Wochenende Alarm geschlagen: „Als Touristen Hot-Spot erstickt die Gemeinde Utting förmlich im Müll der Gäste“, schrieb er jetzt in einer Mitteilung.

Vor einem schönen Wochenende (wie dem vergangenen) werden die gemeindlichen Mülleimer freitags geleert, am gestrigen Montag sammelten die Mitarbeiter des Bauhofes über 40 große blaue Säcke voller Müll aus den zahlreichen Abfalleimern im Bereich der Seeanlagen und des Campingplatzes ein.

Flaschen und Pizzakartons liegen in der Landschaft

In den vergangenen Wochen habe auch das Wildcampen auf öffentlichen Parkplätzen erheblich zugenommen, der Müll aus den Fahrzeugen werde einfach zurückgelassen, nicht alle Gäste räumten den Müll in die vorhandenen Eimer, sondern ließen Flaschen und Pizzakartons einfach in der Landschaft liegen.

Besonders ärgerlich sei die Tatsache, dass regelmäßig Hausmüll und größere Mengen Babywindeln in den abgelegeneren Müllbehältern vorgefunden werden, diese aber sicherlich nicht von Touristen stammen. Als Bürgermeister appelliert Hoffmann nicht nur an die Einheimischen, sondern auch an die Gäste, mitgebrachte Kartonagenverpackungen und insbesondere Hausmüll in den hauseigenen Behältern zu entsorgen. (lt)

