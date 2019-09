00:33 Uhr

Wenn Äste und Seile zu Kunst werden

Die Werke von Gerti Wimmer – La Frascetta sind noch einmal im Studio Rose in Schondorf zu sehen. Und wie geht es danach weiter? Die Künstlerin aus Eching lässt ihre Zukunft offen

Von Hertha Grabmaier

Hier die starken, stimmig gehängten Arbeiten von Gerti Wimmer – La Frascetta. Davor die leichte, elegante, fast familiär vertraute Atmosphäre im Studio Rose in Schondorf. Es gab liebevolle Umarmungen und herzliche Zuwendung für die Künstlerin, die am Vortag ihren 85. Geburtstag feierte, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr feiern wolle, wie sie dem LT verriet.

Auch wenn das Gehen mittlerweile etwas schwerfällt, hat sich Gerti Wimmer – La Frascetta ein erfrischendes Lachen bewahrt und zeigte sich bestens gelaunt, umringt und umsorgt von Kindern, Enkeln, Freunden und zahlreichen Bewunderern ihrer Kunst. Der wunderbare Sopran von Beata Marti, einfühlsam am Klavier begleitet von Max Hanft, mit zum Anlass passenden, erlesenen Liedern von Schubert und Schumann, gab der Vernissage den festlichen Rahmen.

In seiner Laudatio würdigte Stefan Boes, Herausgeber der Editon Kulturland, die spürbar aufleuchtende Lebensenergie in den Werken von Gerti Wimmer – La Frascetta, die sich in allen Farben und Formen als Retrospektive der Beschaffenheit unseres Seins erschließt. Erde, Feuer, Wasser, Luft gerieten in einen Aufbruch der Bewegung. Er beschrieb die Stelen als der Erde entwachsen und gen Himmel strebend. Zuletzt entstanden Schwebebilder, in denen der Raum nochmals verdichtet und vertieft werde.

Stefan Boes zog eine imaginäre Linie von den Wirkungskreisen Gerti Wimmers – La Frascetta von den USA nach Südkorea, von England nach Italien, in deren Mittelpunkt sich nun Schondorf befände. Es sollte die letzte Ausstellung sein, so Boes, dem sich die Entscheidung der Künstlerin nicht erschloss. „Wandert sie aus? Die Antwort liegt nicht auf der Hand.“ Aber jedem Ende wohne ein ewiger Anfang inne. Auch Gerti Wimmer – La Frascetta blieb eine konkrete Antwort schuldig und bekannte ohne Wehmut: „Es ist nicht üblich, dass Künstler bei einer Vernissage selbst sprechen, aber bei meiner letzten Ausstellung, was mir die Kinder nicht glauben, will ich dies tun.“ Sie sei sehr viel in Sachen Kunst unterwegs gewesen, wofür ihre Kinder stets Verständnis zeigten, dafür sei sie ihnen sehr dankbar. Danken wollte sie auch Stefan Boes, der sie immer gefördert und in seine Zeitschrift aufgenommen habe. Auch für Josef Rank, der sie seit vielen Jahren bei der Hängung und beim Bildertransport unterstütze, fand die Künstlerin lobende Worte.

Josef Rank durfte auch schon bald den ersten roten Punkt neben einem der Bilder anbringen. Auf die ausgewählten Werke neueren Datums und Solitäre aus dem Fundus der Echinger Künstlerin, die auch nördlich von Rom eine zweite Heimat gefunden hatte, lohnt es, sich einzulassen, um bei längerer Betrachtung Einblicke in ein ganz eigenes Naturerlebnis zu gewinnen.

Das einer Mondlandschaft gleichende italienische Erosionsgebiet mit sich in Farben und Formen ständig verändernder Landschaft war ihr stets Inspiration und Kraftquelle. Es entstanden eindrucksvolle Zyklen und Arbeiten, in die sie alle Fundstücke der Natur, Steine, Äste, Holz, Früchte und Blüten in die leuchtende Malerei einbaute. In ihren großformatigen, namenlosen, für sich sprechenden Kompositionen bricht die 85-Jährige die Leinwand teilweise auf, lässt ein Stück Ast darunter verschwinden, der dann weiter oben wieder zum Vorschein kommt. In jahrelangen Experimenten hat Gerti Wimmer – La Frascetta eine ganz eigene, einmalige Technik entwickelt, in der sich Skulptur mit Malerei auf ganz natürliche Art dreidimensional verbindet.

Gelegenheit zur Besichtigung der Werke von Gerti Wimmer – La Frascetta gibt es noch am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr im Schondorfer Studio Rose.

