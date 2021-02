vor 9 Min.

Wie der Verkehr in Schondorf beruhigt werden soll

Plus Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann hat mit der Durchgangsstraße Ungewöhnliches vor. In seinem Ausblick spricht er auch darüber, wo in seiner Gemeinde kräftig investiert werden soll.

Von Dagmar Kübler

Im Sommer mal schnell vom See zur Eisdiele an der Uttinger Straße flitzen – Fehlanzeige in Schondorf. Wer die Staatsstraße überqueren will, muss Geduld mitbringen. 13.000 bis 14.000 Fahrzeuge schieben sich dort täglich entlang, weiß Bürgermeister Alexander Herrmann. Und das ärgert ihn und viele Schondorfer Bürger. Deshalb will er das Thema jetzt mit mehreren Maßnahmen angehen.

„Das ist eine Ortsdurchfahrt und es kann nicht sein, dass der Autoverkehr immer Vorrang hat. Es gibt auch andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer. Ich will erreichen, dass man angstfrei die Straße benutzen kann und alle gleichberechtigt sind“, erklärt er. Dass das Staatliche Bauamt den Fokus diesbezüglich allerdings anders legt, diese Erfahrungen mussten auch andere Ammerseegemeinden machen.

Der Bürgermeister will eine Bürgerbeteiligung

Während Gemeinden den Autoverkehr gerne einbremsen würden, legt das Straßenbauamt Wert darauf, dass er zügig rollt. Herrmann will sich jedoch nicht geschlagen geben, Verkehrsexperten mit ins Boot holen und im Frühsommer, sobald es die Bedingungen wieder zulassen, eine Bürgerbeteiligung in Form einen Workshops zum Thema Verkehr durchführen. Ein Grundstein wurde letzten Sommer bereits gelegt mit einer erneuten Verkehrsmessung und -zählung sowie einer Bürgerbefragung.

Mehr Verkehrsberuhigung auf der Staatsstraße ist ebenso ein Projekt der Städtebauförderung wie ein Wettbewerb, der für eine Umgestaltung der Seeanlage ausgeschrieben werden soll. „Die Ausschreibung ist der nächste Schritt“, so Herrmann. Die 100 Jahre alte Seeanlage braucht eine Erneuerung, die Ufermauer muss saniert werden und auch das Spielschiff soll renoviert und eventuell ausgeweitet werden. „Wir müssen uns auch Gedanken über das Parken machen. Es gibt wenig Parkplätze, aber viel Gastronomie in diesem Bereich“, erklärt Herrmann. Ein weiteres Projekt der Städtebauförderung ist die Nachnutzung des Lagerschuppens am Bahnhof, eine Machbarkeitsstudie soll erstellt werden.

Eine Machbarkeitsstudie soll am Bahnhof Klarheit schaffen

Außerdem will Herrmann im Rahmen von ISEK (integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte) ein Sanierungsgebiet aufstellen. Dieses ermögliche Bürgern bei Sanierungen ihrer Privathäuser staatliche Zuschüsse.

Handlungsbedarf besteht auch bei der Kinderbetreuung. Durch die Bebauung des Prix-Geländes wird der Zuzug junger Familien erwartet, so Herrmann. Gemäß einer Entwicklungsstudie fehlen dann zwei Krippengruppen sowie je eine Kindergarten- und eine Hortgruppe. Ein Neubau soll Abhilfe schaffen. Investieren wird die Gemeinde auch in den sozialen Wohnungsbau. So sollen „Am Griesfeld“ acht bis zehn Wohneinheiten entstehen. Herrmann plant nach deren Fertigstellung, dass einige Mieter der alten gemeindlichen Wohnung dorthin umziehen werden, sodass der Altbestand renoviert werden kann.

Wie kann die Schondorfer Seeanlage, in der auch das beliebte, aber derzeit gesperrte Spielschiff steht, umgestaltet werden? Bild: Thorsten Jordan

Ein besonderes Anliegen ist Alexander Herrmann die Städtepartnerschaft mit Boves im Piemont in Italien. Schondorf und Boves verbindet das Grab eines ehemaligen SS-Offiziers auf dem Schondorfer Friedhof. Der Mann war im Zweiten Weltkrieg verantwortlich für ein Massaker an der Zivilbevölkerung von Boves. Der angestrebten Städtepartnerschaft gingen bereits gegenseitige Besuche voraus, viele Kontakte wurden geknüpft, 2015 wurde ein Freundschaftsvertrag geschlossen.

Das Bürgerbudget geht in die zweite Runde

„Das Bürgerbudget geht heuer in die zweite Runde“, freut sich Herrmann darüber, dass erneut zahlreiche Projekte eingereicht wurden. Besonders gut gefällt ihm die Idee, in Schondorf Bier zu brauen; beim neuen Brauverein will er Gründungsmitglied werden.

Bürgermeister Alexander Herrmann macht sich Gedanken darüber, ob im alten Lagerschuppen am Bahnhof bald Bier gebraut werden kann. Bild: Thorsten Jordan

„Ich kenne die Idee aus Unterfranken. Es ist nett, sich zu treffen und Bier zu brauen. Wenn Corona vorüber ist, werden wir soziale Kontakte nötiger denn je brauchen“, blickt er in die hoffentlich nahe Zukunft.

Schaut Herrmann zurück auf 2020, lagen die größten Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung unter den sich ständig ändernden Corona-Auflagen. „Das war ein richtiger Wirrwarr“, so Herrmann, der seinen Mitarbeiterinnen großes Lob zollt. Leichter ist es seitdem nicht geworden: „Es ist immer noch schwierig, denn viele Kinder sind in der Notbetreuung.“

