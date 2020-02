vor 21 Min.

Zu wenig Parkplätze

Veranstalter sieht viele Defizite

Kritik an der Parksituation am Sportzentrum und speziell am Schlüsselanger kommt jetzt auch von Dietmar Michl. Er ist Inhaber des Landsberger Kulturbüros, das zuletzt auch den Kabarettabend mit Gerhard Polt veranstaltet hat. Auch tags darauf habe ihn der Auftritt Polts noch beschäftigt: Stundenlang seien in seiner Firma Beschwerden über die Parkmöglichkeiten am Schlüsselanger eingegangen – auch von dem Autofahrer, der gegen den aus dem Gelände ragenden Kanaldeckel gefahren war.

Michl fordert, den Zustand des Schlüsselangers zu verbessern und widerspricht auch der Darstellung der Stadt, dass dies eigentlich gar kein Parkplatz sei. Die Fläche sei planiert, eingezäunt und teilweise mit Parkbalken markiert. Bei Veranstaltungen sei die Fläche zumindest mit zwei Flutlichtmasten beleuchtet. Und wer sieht, dass dort Fahrzeuge abgestellt seien, der gehe davon aus, dass es sich bei dem Gelände um einen Parkplatz handle.

Michl sieht die Stadt vor allem in der Pflicht, Parkeinweiser einzusetzen. Das könnten nicht die Veranstalter übernehmen, dazu brauche man Personal, das ortskundig sei und wisse, wie die Fahrzeuge am besten aufgestellt werden. Notwendig sei zudem eine zweite Zufahrt.

Michl verweist auch darauf, dass bei den Veranstaltungen am 16. Februar über 2500 Besucher auf dem Areal des Sportzentrums waren, darunter knapp 1400 bei Gerhard Polt: „Da reichen die vorhandenen Parkmöglichkeiten überhaupt nicht aus.“ Er habe auch schon vorgeschlagen, die Eishockey-Spiele auf 15 Uhr vorzuverlegen, damit sie sich zeitlich nicht mit Abendveranstaltungen in der Halle überschneiden, doch dies sei vom HC Landsberg anscheinend nicht gewünscht.

Ein immer mal wieder andiskutiertes gebührenfinanziertes Parkhaus am Schlüsselanger fände Michl „nicht schlecht“. Denn eigentlich müssten die Parkkapazitäten am Sportzentrum verdoppelt werden, damit die umliegenden Straßen nicht zugeparkt werden. (ger)

Themen folgen