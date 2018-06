vor 57 Min.

Zwei Clowns suchen den roten Ball

Junges LTT wagt einen Versuch ohne Worte über Anderssein und Flüchtlinge

Von Bärbel Knill

Zwei Clowns auf der Suche nach dem großen roten Ball, fremde Welten, fremde Sprachen, kurz, ein „großes Durcheinander“ brachte das Junge LTT (Landestheater Tübingen) im Landsberger Stadttheater auf die Bühne. Ein Familientheaterstück ohne Worte, poetisch fast wie aus dem Cirque du Soleil. Kinder und Familien machten den größeren Anteil des Publikums aus, das den Saal zu etwa zwei Dritteln füllte.

Wie die beiden Clowns schon aussehen – ein Mann (Andreas Laufer) und eine Frau (Stefanie Klimkait): Dem männlichen Clown stehen besenartige Haare zu Berge, die Frau kann kaum aus ihrem weißen Afro herausschauen, fantasievolle Kostüme betonen das Unwirkliche des Spiels. Ein großer roter Ball ist Ziel und Inhalt der beiden Clowns, er kommt immer wieder abhanden, ihm jagen sie hinterher, ihn suchen sie überall. Der Ball: das Glück, ein gutes Leben, das Gefühl von Liebe, Zugehörigkeit, Zuhause. Auf der Jagd nach dem magischen Ball geraten die Clowns immer wieder in fremde, unverständliche Gesellschaften und bringen diese durcheinander. Ein militärisch anmutender Trupp in Warnwesten und Gummistiefeln, das allein ist schon sehr lustig. Der Anführer brüllt unverständliche Befehle, die die Soldaten eifrig befolgen, und die Clowns dazwischen sorgen für Gestolper, Verwirrung und Chaos. Eine andere Station ist ein Amt, in dem alle eifrig und völlig sinnlos Akten hin- und hertragen, aber einer strengen Ordnung folgen. Auch hier bringen die Clowns alles durcheinander, weil sie die Regeln nicht kennen. Im Straßenverkehr sind sie noch am wenigsten Störfaktor. Doch das apathische Fernsehen und sinnlose In-sich-Hineinstopfen von Süßigkeiten will ihnen ebenso wenig gelingen wie der Einkauf im Supermarkt.

Die Inszenierung von Michael Miensopust wartet mit zauberhaften Darstellungsideen auf, wie tänzerischen Elementen, etwa mit Einkaufswagen, die zum Karussell werden, mit turbulenten Kämpfen um den Ball, mit einer großen Wand, die sich dreht und jede Menge Schubfächer und Türen hat, aus denen Menschen oder Gegenstände auftauchen oder darin verschwinden. Auch die fantasievoll überdrehten Kostüme tragen zu einer magischen Atmosphäre bei. Am Ende wird es furchtbar traurig, denn der Ball ist kaputt, die Hoffnung auf das Glück ist verloren. Doch da – spaltet sich die Wand in der Mitte und gibt den Blick frei auf eine Öffnung in eine andere Welt. Darin prangt ein neuer roter Ball am Himmel, und die Clowns sowie alle anderen folgen ihm jubelnd.

Michael Miensopust hat mit diesem „clownesk-poetischen Theaterabenteuer“, wie er es nennt, einen Versuch gewagt, die Flüchtlingsthematik zu verarbeiten. Und zwar aus dem Blickwinkel des Ankommens in der Fremde, nicht des Fliehens. Immer wieder versuchen die beiden Clowns, mit der neuen Umgebung und den Regeln klarzukommen, schaffen es aber nicht, da ihnen diese Welten zu fremd und unverständlich sind. Auch die Menschen in diesen Welten können die Fremden, Andersartigen nicht verstehen. Dabei meint es keiner von beiden böse. Doch nirgends passen die Andersartigen hinein, überall stören sie und werden wieder fortgeschickt.

Diese Sinnebene erschließt sich aber nur den Erwachsenen. Die Kinder sind fasziniert von den Bühnenbildern, den lustig aussehenden Clownfiguren, den Kapriolen und dem Durcheinander, aus dem sich witzige Situationen ergeben. Und das ist ja auch schon genug.

