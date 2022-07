Ammersee

vor 2 Min.

Kaltenberg: Alexander May erzählt Geschichten in großen Bildern

Alexander May ist der Regisseur des Kaltenberger Ritterturniers.

Plus Alexander May ist der Regisseur beim Ritterturnier in Kaltenberg. Er erklärt, wann die Vorbereitungen beginnen und worauf es ankommt. Der Trierer hat schon mit mehreren sehr bekannten Theatermachern zusammengearbeitet.

Von Ulrike Reschke

Alexander May, Regisseur des Kaltenberger Ritterturniers, ist ein gefragter Mann in der Theaterszene. Unsere Redaktion hat mit ihm über seinen spannenden beruflichen Werdegang und die Herausforderungen bei der Planung und Umsetzung des Ritterturniers gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .