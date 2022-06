Staatsstraße zwischen Gut Lichtenberg und der B17 wird zwei Wochen gesperrt

Zwischen Gut Lichtenberg und der B17 bei Klosterlechfeld kommt es ab Montag zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Teilweise muss die Strecke sogar ganz gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer, die die Staatsstraße 2027 zwischen Gut Lichtenberg bei Scheuring und Klosterlechfeld nutzen, müssen sich ab Montag, 20. Juni, auf Beeinträchtigungen einstellen. Dann ab diesem Zeitpunkt finden Straßenbauarbeiten von der Kreuzung bei Gut Lichtenberg bis zur B17 statt. Ab Donnerstag, 30. Juni, muss die Strecke für zwei Wochen voll gesperrt werden, teilt das staatliche Bauamt in Weilheim mit.

Das staatliche Bauamt Weilheim schließt die Instandsetzung der Staatsstraße 2027 von Kaltenberg bis zur B17 mit einem vierten und letzten Bauabschnitt von der Kreuzung Gut Lichtenberg bis zur B17 auf einer Länge von etwa 3,3 Kilometern ab. Die Maßnahme wurde notwendig, da die Fahrbahn starke Schäden wie Risse oder Spurrillen aufweist, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben dem Fahrbahnbelag werden auch die Entwässerung erneuert sowie Instandsetzungsarbeiten an der Brücke durchgeführt. Die Arbeiten sind mit einem Kostenaufwand in Höhe von rund 750.000 Euro veranschlagt.

In einer ersten Phase wird der Mitteilung zufolge ab Montag, 20. Juni, die Fahrbahn abschnittsweise halbseitig mittels Ampelregelung für den Verkehr gesperrt. Nach Abschluss aller Arbeiten, welche unter halbseitiger Sperrung möglich sind, wird voraussichtlich ab Donnerstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 14. Juli, die Fahrbahn für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrung schließt laut Bauamt auch die Lechbrücke am Zollhaus mit ein.

Großräumige Umleitung wird eingerichtet

Während dieser Zeit werde eine großräumige Umleitung eingerichtet. Verkehrsteilnehmer mit der Zielrichtung Landsberg/Klosterlechfeld werden über die Lechbrücke in Kaufering geleitet, Richtung Augsburg über die Lechbrücke bei Königsbrunn. Für die Gegenrichtung erfolgt die Wegweisung analog mittels Ableitung des Verkehrs für das Fernziel Geltendorf. (lt)

