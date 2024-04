Ehrungsmarathon beim Frühjahrskonzert

Musikverein Asch gestaltete traditionellen Konzertabend am Ostersonntag

Vor einer gut gefüllten Fuchstalhalle durfte der Musikverein Asch sein Frühjahrskonzert aufführen. Da Ostern in diesem Jahr recht früh lag, sei auch die Probenphase etwas kürzer und intensiver gewesen, so der 1. Vorsitzende Robert Mayer in seiner Begrüßung. Die 43 Musikerinnen und Musiker gaben in gut 2,5 Stunden einen bunten Strauß aus traditioneller, gehobener Blasmusik sowie konzertanten und modernen Stücken zum Besten.

Ascher Musiker wurde von Xaver Wiedenmann und Katharina Fietz dirigiert

Der erste Konzertteil wurde dabei vom ersten Dirigenten Xaver Wiedenmann angeleitet. Auf den Eröffnungsmarsch „Graf Zeppelin“ von Carl Teike folgte der beschwingte Walzer „Lebensfreude pur“ von Kurt Gäble. Die größten Hits der Queen of Rock Tina Turner waren im gleichnamigen Medley zu hören. Bei der „Weinkeller-Polka“ von Stefan Stranger erinnerte sich das Moderations-Duo Katharina Wiedenmann und Stefan Löffler an den Musikerausflug nach Würzburg, bei dem ein Besuch im Weinkeller wohl nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Ein Glanzstück vor der Pause war das Medley „Tarzan Highlights“.

Beim Frühlingskonzert in Asch wurden gleich 17 Musikerinnen und Musiker für ihre Mitgliedschaft und musikalischen Leistungen geehrt. Foto: Thomas Metschl

In der zweiten Hälfte wechselte die zweite Dirigentin Katharina Fietz ans Dirigentenpult und startete mit „Im Eilschritt nach Sankt Peter“, einem Konzertmarsch von Alexander Maurer. Mit vielen Dynamikwechseln und schönen Melodien konnte das Konzertwerk „Adebars Reise“ von Markus Götz überzeugen, das die Reise der Störche nach Afrika beschreibt. Nach einem Ausflug nach Irland mit der „Kilkenny Rhapsody“ von Kees Vlak und einem Abstecher nach Österreich mit der „Perger Polka“ von Kurt Gäble, feierte die Kapelle mit „Viva la vida“ der Band Coldplay das Leben und die Musik.

Mehrere Mitglieder wurden an dem Abend in Asch geehrt

An dem Abend wurden zudem 17 Musikerinnen und Musiker wurden geehrt, darunter einige Musikerleistungsabzeichen und vor allem Ehrungen für lange Vereinszugehörigkeit. Für bereits 40 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Anton Nirschl zum Ehrenmitglied ernannt. Schlagzeuger Ludwig Rauh spiele sogar schon seit 50 Jahren mit. Robert Mayer erhielt von Hofer eine Ehrung für seine zehnjährige Tätigkeit als erster Vorsitzender. (AZ)

