Lechgau Trachtenverband muss Beiträge erhöhen

Der Beitrag soll bis zu einem Euro höher ausfallen. Nicht genug, argumentieren manche Mitglieder bei der Frühjahrsversammlung des Lechgau Trachtenvereins.

Bei der Frühjahrsversammlung des Lechgaus wurde ein unbequemes Thema angesprochen: Günter Frey, Vorsitzender des Bayerischen Trachtenverbands, nahm Stellung zu dem drohenden Finanzloch in der Verwaltung des Verbands und der deshalb geplanten Beitragserhöhung.

Beitrag soll um 80 Cent bis einen Euro angehoben werden

Bislang wurden von dem Zuschuss, den der Bayerische Trachtenverband vom Freistaat erhält, jährlich 75.000 Euro für die Verwaltungskosten „abgezwackt“. Das ist ab dem kommenden Jahr nicht mehr möglich, denn diese Summe ist nun zweckgebunden. Sie muss für Bildungsmaßnahmen in den Vereinen ausgegeben werden. „Bitte nutzt dieses Geld auch, denn sonst fällt es einfach weg.“ An anderer Stelle entsteht ein finanzielles Loch. Die Verwaltung des Bayerischen Trachtenverbandes braucht das Geld unter anderem für ihren Geschäftsstellenleiter, der fest angestellt ist.

Gau-Vorplattler Florian Schamper ging so weit, zu sagen: „Ich verstehe nicht, dass wir schon wieder über Cent-Beträge diskutieren. Man könnte doch einmal einen großen Wurf wagen, den Beitrag um ein bis vier Euro erhöhen, dann müssen wir nicht jedes Jahr neu entscheiden.“ Was bei den anwesenden Delegierten reihum zu zustimmendem Nicken führte, dem wollte der Landesvorsitzende nicht folgen. „Vier Euro wären viel zu viel, denn wir müssen das Geld ja auch ausgeben“, gab er zu bedenken.

Da viele Gauverbände ihre jährliche Versammlung in diesem Jahr bereits abgehalten haben, verzögert sich die Entscheidung bis mindestens zur Landesverbandstagung im Herbst 2024. „Das heißt, dass uns schon am 1. Januar nächstes Jahr 48.000 Euro fehlen. Wie wir das hinkriegen, wissen wir noch nicht“, so Frey.

Zwei Mitglieder werden für ihre Jugendarbeit geehrt

Bei der Frühjahrsversammlung ging es aber auch um positive Themen. Viele Jahre haben sie in die Nachwuchsarbeit der Trachtler investiert – jetzt wurden zwei Mitglieder des Lechgaus von Stephanie Perfler vom Landesjugendvorstand und Gau-Jugendleiter Georg Multerer mit dem Ehrenzeichen der Bayerischen Trachtenjugend in Gold geehrt: Von 2009 bis 2021 war Marcus Bertl für die Kinder und Jugendlichen seines Vereins „Schnalzbergler“ Böbing verantwortlich und habe dabei viel mehr als bloß Plattlerproben auf die Beine gestellt. Zudem sei er bereits seit 1994 in verschiedenen Funktionen im Ausschuss seines Vereins tätig: als Zweiter Vorplattler und Beisitzer.

Irene Schuster war ab 1997 drei Jahre lang Dirndlvertreterin ihres Vereins „Windachtaler“ Hofstetten, bevor sie zur Jugend wechselte. Bis 2012 war sie Zweite, danach zehn Jahre lang Erste Jugendleiterin. Seit letztem Jahr ist sie Schriftführerin. Von 2000 bis 2006 war Schuster zudem Zweite Jugendleiterin des Lechgaus. Auch ihr Engagement ging und geht immer noch weit über die Anforderungen der jeweiligen Ämter hinaus. So unterstützt sie beispielsweise nach wie vor die Jugendleiter ihres Vereins. (AZ/ge)