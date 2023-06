Grundschüler in Denklingen staunen, forschen und entdecken

Anstatt mit bloßer Theorie wurde den Grundschülern in Denklingen an mehreren Experimentierstationen Wissen beigebracht. Die Kinder sollten dabei selber nach Antworten suchen.

Wenn Kinder selbst forschen und ausprobieren dürfen, dann wächst die Experimentierfreude: Bei der Miniphänomenta an der Grundschule Denklingen konnten die Kinder ganz spielerisch technische Zusammenhänge erkennen und Naturphänomene begreifen. Wie kann eine Kugel bergauf rollen? Wie verhalten sich unterschiedliche Flüssigkeiten in einer Plastikröhre? Und welchen Weg nimmt der Schall in einem Schlauch? All dies konnten die Buben und Mädchen an rund 50 Experimentierstationen ausprobieren und beobachten.

Stationen gab es in der ganzen Grundschule in Denklingen

Mit einem Magneten konnten Kompassnadeln bewegt werden, und Gläser mit Wasser wurden zum Singen gebracht. An einer anderen Station tanzte ein Luftballon auf einem Luftstrom, und gleich gegenüber konnte der Effekt des Wasserdrucks erforscht werden.

52 Bilder Grundschüler in Denklingen werden zu Juniorforschern bei Miniphänomenta Foto: Christian Rudnik

Und im Dunkelraum konnten die Schüler und Schülerinnen sogar durch Blasen ein Laserlicht zum Tanzen bringen. Das war natürlich alles sehr spannend für die jungen Forscher und Forscherinnen.

Staunen, forschen und entdecken – das ist quasi das Motto der Experimentierstationen der Miniphänomenta, die jedes Jahr an zwölf Grundschulen in Bayern zu Gast sind. Die Grundschule Denklingen hatte sich schon 2017 für das Nachwuchsförderprojekt beworben und kam heuer zum Zuge.

Dabei verwandelte sich das Schulgebäude mit den vielen Experimentierstationen, die in allen Stockwerken an verschiedenen Plätzen verteilt waren, quasi in einen Forschungsparcours. Zwei Wochen lang waren die Stationen in Denklingen aufgebaut, bevor sie wieder weiterzogen. In diesen zwei Wochen probierten sich die Schülerinnen und Schüler mit großem Entdeckerdrang an den Stationen aus und führten einfache naturwissenschaftlich-technische Experimente durch.

Lesen Sie dazu auch

Im Fokus standen dabei die Kinder und ihr eigener Weg auf der Suche nach Antworten. Die Lehrkräfte hielten sich im Hintergrund und halfen nur bei Bedarf oder bei Nachfragen. Denn eigenständiges Forschen und Lernen lautete die Devise. Schulleiterin Ute Eckebrecht-Worbs freute sich sehr, dass die Miniphänomenta in Denklingen zu Gast war: "Für die gesamte Schulfamilie ist es eine große Freude, die Kinder beim selbstständigen Forschen, Entdecken und Erleben zu beobachten. Jeden Tag begeben sie sich aufs Neue auf die Suche nach Antworten. Ob vor, während oder nach dem Unterricht, beschäftigen sie sich begeistert an den verschiedenen Stationen."

Kinder konnten selbst entscheiden, wann sie zu den Stationen gehen.

Zwei Lehrerinnen der Schule, Indra Lang und Nikola Walch, hatten eigens für die Miniphänomenta eine Fortbildung in Feuchtwangen besucht, um die Kinder bei Bedarf an den Stationen zu unterstützen.

So weit möglich, sollen die Kinder aber lieber selbst Phänomene durch Ausprobieren entdecken. An einer Station erfahren die Grundschülerinnen und Grundschüler zum Beispiel, dass eine Kerze Sauerstoff braucht, um brennen zu können, an einer anderen, dass ein eckiger Würfel rollen kann. Auch den Geheimnissen des Magnetismus konnte man mit der Miniphänomenta auf die Spur kommen. Oder man konnte selbst testen, welche Gegenstände schwimmen und welche im Wasser untergehen.

Die Kinder konnten die Stationen jederzeit selbstständig ausprobieren – vor dem Unterricht, in den Pausen oder nach Schulende. Sie konnten dabei technische Zusammenhänge beobachten, bei Bedarf Fragen stellen und ganz auf eigene Faust naturwissenschaftliche Phänomene entdecken. Alles ganz spielerisch – Entdeckerlust und Forscherdrang standen im Vordergrund.

Interaktives Lernen steht bei der Miniphänomenta im Vordergrund

Eltern und Pädagogen sollten sich im Vorfeld erst einmal zurückhalten und den Kindern die Phänomene vorher noch nicht erklären. Die Lehrerinnen Lang und Walch wurden vor der Miniphänomenta bei ihrer Fortbildung auf ihre Funktion als Lernbegleiterinnen vorbereitet. Bei den Experimentierstationen stand interaktives sowie selbst-gesteuertes Lernen im Vordergrund.

Die Miniphänomenta ging mit einem Fest zu Ende, bei dem auch Eltern und Geschwister die Stationen ausprobieren konnten. Die Veranstaltung ein Angebot der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern, die Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu (digitalen) Technologien gewähren will. Hauptförderer sind die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm. Faszination und spannende Erfahrungen sind für die Hauptförderer eine gute Basis dafür, dass sich Kinder auch als Erwachsene für Naturwissenschaft und Technik begeistern. Durchgeführt, organisiert und verantwortet wird die Miniphänomenta vom Projektträger der Initiative, dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft.