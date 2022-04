Porträt: Kunstpreisträger Josef Lang und sein Verhältnis zum Holz

Plus Mit dem Holz arbeitet Bildhauer Josef Lang in gutem Einvernehmen. Für sein Schaffen mit den oft tonnenschweren Eichenstämmen erhält der Denklinger nun den Kunstpreis 2022 des Landkreises Landsberg.

Nichts trifft einen Künstler mehr als die Kritik eines verehrten Kollegen. Und wenn auch die Bewunderung eines begabten Tölzer Buben damals dem Falschen galt, bedeutete ihm die Meinung des „Malers“, den seine Eltern vor über 70 Jahren in ihr Haus bestellt hatten, doch sehr viel und war dessen abschätziges Urteil über eines seiner Bilder für den Knirps eine Riesenenttäuschung. Längst hat er das Metier von der Maler- zur Bildhauerei gewechselt und muss sich Josef Lang über eine angemessene Würdigung seiner Arbeit keine Sorgen mehr machen. Das wird auch im Gespräch mit dem Kunstpreisträger des Landkreises Landsberg deutlich.