Crescentiakapelle: Große Spendenbereitschaft bei Benefizaktion

Viele Hundert Besucherinnen und Besucher kamen zum Benefizkonzert an der Crescentiakapelle in Dienhausen.

Plus Beim Benefizkonzert in der Crescentiakapelle kommen 17.000 Euro Spendengelder für die Ukrainehilfe zusammen. Als Gage gibt es Wurstsemmeln und Getränke.

Von Andreas Hoehne

Anderen Menschen helfen, das ist für Matthäus „Hias“ Unsin aus Dienhausen zu einem Lebensmotto geworden. Deshalb war es für ihn auch keine große Sache, mit einem Benefizkonzert den vom Krieg Betroffenen in der Ukraine zu helfen. Viele Hundert Besucherinnen und Besucher waren es, Unsin selbst bezifferte deren Anzahl auf 700, die zur Crescentiakapelle kamen, um ihn bei seinem Plan zu unterstützen. Am Ende waren es 17.000 Euro, die in den kleinen Spendenhäuschen zusammengekommen waren, in dem Betrag enthalten waren die zum Teil großen Spenden einzelner Personen, die vorab an den Dienhausener geflossen waren.

