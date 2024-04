Dießens Fußballerinnen holen mit der letzten Aktion einen Punkt

Die Fußballerinnen des MTV müssen auf mehrere Stammspielerinnen verzichten. Die Gegnerinnen sind das bessere Team, doch Dießens Kampfgeist wird belohnt.

Eine leidenschaftlich kämpfende, aber ersatzgeschwächte MTV-Elf holte in der Frauen-Bezirksoberliga in allerletzter Sekunde noch einen Punkt. Auf gleich sechs Stammkräfte mussten die Fußballerinnen verzichten.

Es fehlten unter anderem die zuletzt bärenstarke Raffi Stemmer, Zoe Klein (13 Saisontore) und die beiden zentralen Mittelfeldmotoren Julia Stapff und Kathi Hack. Dießen suchte sein Heil über eine kompakte Defensive und überließ den ballsicheren Gästen aus Langengeisling über weite Strecken den Ball. Schon nach zwei Minuten schien der Plan von Coach Nico Weis gescheitert, denn mit dem ersten Angriff ging der FC Langengeisling durch Lina Biegel mit 1:0 in Führung. Der MTV – bis zur Pause ohne Auswechselspielerin – brauchte einige Minuten um in die Ordnung zu finden, dann blieb den Gästen zwar viel Ballbesitz, aber kaum noch zwingende Torchancen. Dießen war nur bei Standardsituationen gefährlich. Nach einem Eckball von Antonia Liebl und einem Freistoß von Leni Bonomo brannte es lichterloh vor dem Tor der Gäste. Zur Pause stand es verdient 0:1.

MTV Dießen verhindert dritte Niederlage in Folge

Im zweiten Abschnitt verfestigte sich das Bild: Langengeisling mit sehr Ballbesitz ohne die ganz großen Chancen, Dießen arbeitete fleißig und lauffreudig gegen den Ball. Als es in die Schlussphase ging, glaubte der MTV Dießen an den Lucky Punch. Zunächst zog Andrea Bichler aus spitzem Winkel ab, Langengeislings Torhüterin parierte. Nach einem gefährlichen Eckball in der 90. Minute schien das Spiel gelaufen, doch Dießen hatte noch einen letzten Angriff. Andrea Bichler gewann nach einem langen Ball von Leni Bonomo das Sprintduell über 60 Meter bis zur Grundlinie und legte mustergültig auf Kristina Spitzer zurück, die aus kurzer Distanz zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich traf. Nach zuletzt zwei 0:1-Niederlagen zeigten die Ammersee-Mädels große Moral und stoppten mit dem Ausgleich in letzter Sekunde den drohenden Abwärtstrend.

Nächsten Sonntag gehts nach Röhrmoos, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. (AZ)

