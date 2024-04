Dießen

vor 33 Min.

Ein Jazz-Abend wie das Wetter im April mit Harald Rüschenbaum

Plus Beim letzten Musiksalon in Dießen vor der Sommerpause hält die Formation "Klangland" mit Harald Rüschenbaum mit vielen Stimmungswechseln den Spannungsbogen aufrecht.

Von Andreas Frey

Zwei identische Jazzabende, der eine knapp ausverkauft, der andere sogar überbucht: Für die Formation „Klangland“ strömten am Freitag- und Samstagabend die Musikfreunde in den Dießener „Unterbräu“. Das Event war wohl auch deshalb so gut besucht, weil in Michael Lutzeiers Reihe „Musiksalon“ bereits jetzt das konzertfreie Halbjahr anbricht. „Denn wer geht schon bei voller Tageshelligkeit nachmittags um neun in ein Konzert“, flunkerte Lutzeier mit seiner humoristischen Ader für den Dadaismus.

Auch Harald Rüschenbaum startete gleich mit seiner persönlichen „Ader“, nämlich mit dem Einbeziehen des Publikums. Die Musiker vom „Klangland“ machten wortlos den Spaß mit, ihre Hände übereinander zu reiben, und aufmunternde Blicke in die Zuschauermenge bewirkten schließlich ein allgemeines Rascheln und Rauschen im Saal. Die leise Einstimmung passte zum sanft hereintastenden Stück „Falling Grace“.

