Auto wird auf Parkplatz in Eching angefahren

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Eching kommt es bereits Anfang Dezember zu einer Unfallflucht. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Zu einer Unfallflucht ist es Anfang Dezember auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Straße Am Windachfeld in Eching gekommen. Die Geschädigte stellte ihren Opel am Freitag, 1. Dezember, gegen 13.40 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie nach etwa 25 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die Stoßstange hinten links zerkratzt und gebrochen. Die Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Aufgrund der vorhandenen Lackspuren könnte es sich bei dem Pkw des Unfallverursachers um ein weißes Fahrzeug handeln. Hinweise werden telefonisch unter 08807/92110 entgegengenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch