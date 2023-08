In Eching stürzen gleich zwei Pedelec-Fahrer und müssen ins Krankenhaus

Zwei Pedelec-Fahrer verletzen sich in Eching kurz nacheinander bei Stürzen und müssen in Krankenhäusern behandelt werden.

Am Samstag kam es nach Angaben der Polizei in Dießen in Eching innerhalb einer Stunde gleich zu zwei Pedelec-Stürzen. Ein 83-jähriger Weilheimer fuhr dem Polizeibericht zufolge gegen 12.10 Uhr die Kaagangerstraße Richtung Schondorf. Am Beginn des Fuß- und Radwegs erkannte er aufgrund Sonneneinstrahlung die dortige Schranke zu spät und machte eine Vollbremsung. Dabei rutschte ihm das Vorderrad weg und er stürzte. Er wurde leicht verletzt ins Starnberger Krankenhaus gebracht.

Verdacht auf Schulterfraktur

In der Stegener Straße stürzte nur kurze Zeit später, gegen 13.15 Uhr, eine 60-jährige Frau aus Türkenfeld, als sie auf losen Untergrund an den Fahrbahnrand kam und beim Lenken das Vorderrad wegrutschte. Sie kam laut Polizeibericht mit Verdacht auf Schulterfraktur ins Klinikum Fürstenfeldbruck. Es entstanden nur minimale Sachschäden. (AZ)

