Im Eglinger Heimatmuseum ist Geschichte erlebbar

Plus Stille Helden: Christopher Vila will vermehrt junge Menschen für die Vergangenheit seiner Heimatgemeinde Egling begeistern. Dazu gibt es einige Projekte, die er durchführt.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Christopher Vila aus Egling.