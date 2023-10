Interview

Auswanderin zum Krieg in Nahost: "Ich habe Freunde verloren"

Plus Kati Haux übersiedelte vor elf Jahren aus Entraching in die Negev-Wüste. Wie sie dort die vergangenen Tage eine Autostunde vom Gaza-Streifen entfernt erlebt hat.

Von Max-Joseph Kronenbitter

Frau Haux, Sie leben derzeit in einem Resort in der Negev-Wüste, rund 80 Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt. Wie geht es Ihnen?



Kati Haux: Ich bin in Sicherheit, wir sind weit genug entfernt, um Explosionen nur zu hören, aber nicht zu sehen. Die Stimmung hier und auch im Land generell ist sehr bedrückt. Es herrscht eine unsagbare Trauer und Verzweiflung und auch Wut. Ich habe Freunde und Bekannte verloren. 1400 Menschen leben nicht mehr, jeder kennt jemand von ihnen, wir sind ein kleines Land.

Was haben Sie von den Angriffen der Hamas auf Israel mitbekommen?



Haux: Ich bin vorletzten Samstag wie immer um 6 Uhr aufgestanden und hab ganz, ganz viele Raketen und Explosionen gehört. Ich wusste, es stimmt was nicht, denn es war Samstag und der Feiertag "Simacha Tora", der letzte Tag von Sukkot. Ich habe sofort die Nachrichten gelesen und erfahren, dass wieder einmal Raketen aus dem Gaza-Streifen auf uns hageln. So makaber das klingt, das ist nichts Neues und sorgt nicht für zu viel Unruhe, das passiert hier ständig und unser Iron Dome schützt uns. Gegen 7.30 Uhr kamen die Nachrichten, dass Terroristen in Israel eingedrungen sind – und dann kamen auch Videos. Ab da war’s die Hölle.

