Neuer Tauschring im Landkreis Landsberg will Dienstleistungen im Alltag anbieten

Plus In Epfenhausen trifft sich seit Neuem eine Tauschgemeinschaft, die zweite Gruppe dieser Art im Landkreis. Im Angebot sind etwa Leih-Omas, Hilfe bei der Gartenarbeit oder Reparaturen.

Von Dagmar Kübler

Tauschen ist ein altes Konzept, um an Waren zu kommen, die nicht selbst produziert werden können. Vermutlich gab es früher so manchen Streit darüber, ob der Sack Getreide nun mehr oder weniger wert ist als das schlachtreife Schwein – was vermutlich auch der Grund dafür war, Geld einzuführen und Preise festzulegen. Geld muss jedoch verdient werden, und Preise haben leider die Angewohnheit, zu verfallen oder in schwindelnde Höhen zu steigen. Also macht das alte Tauschprinzip durchaus noch Sinn, was auch der Erfolg der Tauschringe in Deutschland belegt. Der Wert einer Leistung spielt dabei gar keine Rolle. Was zählt, ist einzig die investierte Zeit – und die ist bei jedem Mitmachenden gleich viel wert, egal, er einen hoch qualifizierten Job hat oder gar keinen. Babysitten, Kuchen backen, EDV-Probleme lösen oder Fenster putzen, beim Umzug helfen oder das Fahrrad reparieren – der Markt an Leistungen ist so groß wie die menschlichen Bedürfnisse.

Tauschring will sich einmal im Monat in Epfenhausen treffen.

Eine Tauschgemeinschaft im Landkreis Landsberg hat sich heuer rund um Daniela Leiser, Gisela Musterle, Rumjana und Bert Praxenthaler neu gegründet. Mit dem Ziel, das Konzept des Tauschrings weiterzudenken. „Wir wollen Menschen vernetzen, der Vereinsamung etwas entgegensetzen und auch junge Menschen an unserem Erfahrungsschatz teilhaben lassen“, sagt Initiatorin Daniela Leiser. Zudem soll die Tauschgemeinschaft viel mehr als bisher im öffentlichen Leben als Möglichkeit gezeigt werden, unabhängig von Geld Leistungen zu erhalten.

