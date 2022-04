Stille Helden: Die gute Seele von Erpfting

Plus Stille Helden Annemarie Rötzer wird schon in jungen Jahren Witwe. Doch sie meistert nicht nur diese Lebensprüfung, sondern ist vor allem für andere Menschen da, die Hilfe benötigen.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwohl nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Annemarie Rötzer aus Erpfting.