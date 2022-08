Gibt es in Finning zu viele Grünflächen?

Plus Misstöne im Gemeinderat: Nicht jeder ist mit dem Engagement des Arbeitskreises Dorfökologie einverstanden. Diskutiert wird unter anderem über eine rund 90 Meter lange Hecke zwischen Finning und Hofstetten.

Es hätte so schön sein können – da kümmert sich ein Arbeitskreis ehrenamtlich um mehr Hecken, Artenvielfalt und Erhalt ökologisch wertvoller Flächen und erntet damit nicht nur Lob, sondern auch viel Kritik. Misstöne wurden sowohl bei der Gemeinderatssitzung laut als auch bei einer vorangegangenen Bauausschusssitzung.