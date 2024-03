Nachwuchs der Red Hocks ist erster süddeutscher Meister auf dem Großfeld

Beim erstmals ausgespielten Titel lässt die U13 der Red Hocks die Konkurrenz hinter sich. Die Trainer sind begeistert.

Die U13 der Red Hocks Kaufering ist allererster bayerischer - und damit auch süddeutscher - Großfeldmeister. Die Liga war zum ersten Mal und mit einem Teilnehmerfeld von drei Teams an den Start gegangen. Der Kauferinger 2:4-Niederlage gegen den FBC München war am letzten Spieltag in Rohrdorf bereits ein 12:2-Sieg gegen die gastgebenden Lumberjacks vorausgegangen, der den Titelgewinn der Red Hocks sicherte.

„Da wir nur punktuell auf dem Großfeld trainieren konnten, ist er vor allem eine Auszeichnung an unser Team, das sich auf die zunächst gänzlich neue und für viele große Herausforderung insgesamt super eingestellt hat“, lobt das Kauferinger Trainerteam um Christoph Reichenberger, Josef und Lukas Trieb, Moritz Huppmann und Rasso Schorer. „Dass wir allererster bayerischer U13-Großfeldmeister sind, nehmen wir gerne mit. Die Zukunft liegt auf dem Großfeld und wir würden uns freuen, wenn die Liga auch in der kommenden Saison zustande käme, dann gerne mit weiteren Mannschaften.“

Kauferinger hoffen auf erneute Austragung

Das sehen auch die Trainer der anderen Teams so. „Glückwunsch nach Kaufering“, sagt Münchens Trainer Sören Krieger, vor einigen Jahren Spieler der Red Hocks. Innerhalb der Saison habe das Niveau deutlich angezogen, bemerkenswert sei auch die Leistung der jüngeren Jahrgänge. Am Samstag entscheidet sich das bayerische Titelrennen auf dem Kleinfeld. (AZ)

