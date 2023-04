Betonier-Bier für Windräder in Fuchstal

Die Fundamente für Windkraftanlagen im Fuchstaler Gemeindewald sind fertig. Welche Schritte nun folgen.

Schützen lassen könnte sich Robert Sing vom Landsberger Büro für erneuerbare Energien seine Wortschöpfung. Denn ein Betonier-Bier gibt es einzig und allein auf seinen Windkraftbaustellen. Gefeiert wurde mit dem Gerstensaft nun im Fuchstaler Gemeindewald die Fertigstellung der Fundamente für die drei weiteren Bürger-Windkraftanlagen.

Er habe Maurer gelernt, stellte Sing fest, und da habe man mit einem Bier den Abschluss der Betonierarbeiten begangen. Er erwähnte dann die Sturheit zweier Waldbesitzer, der man es zu verdanken gehabt habe, dass man bei der Zufahrt zu den Baustellen einige Kilometer Umweg in Kauf nehmen und Bäume fällen musste. In anderen Fällen wie etwa bei der Verlegung der Stromleitung zur Lechstaustufe 11 sei man hingegen auf großes Entgegenkommen gestoßen, bedankte er sich.

90 Tonnen Stahl und 750 Kubikmeter Beton in Fuchstal verbaut

Pia Zordick, die in seinem Büro das Projekt betreut, erwähnte, dass die beauftragte Baufirma in fünf Wochen für jedes der Fundamente 90 Tonnen Stahl und 750 Kubikmeter Beton verbaut hätte. Für den kommenden Juli kündigte sie den Transport der 78 Meter langen Rotorblätter vom Lagerplatz an der Bahnstrecke bei Leeder zu den Baustellen der 166 Meter hohen Türme an. Im Spätsommer könnten die drei Anlagen vom Typ Enercon E-160, die jährlich wie ihre vier Vorgänger rund 25 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen werden, ans Netz gehen. Fix sei schon mit dem 11. Mai kommenden Jahres der Tag der offiziellen Einweihung, stellte Zordick fest, denn das große Zelt habe sie dafür schon gebucht.

