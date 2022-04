Fuchstal

vor 17 Min.

Dieser Mann aus Leeder ist schon viele Male um die Erde geradelt

Plus Hagen Lüttge aus Leeder braucht kein Auto. In den vergangenen 20 Jahren legt der 79-Jährige 300.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Was er dabei erlebt und was ihn bei seinen Reisen antreibt.

Von Andreas Hoehne

Seine Leidenschaft fürs Radfahren hat Hagen Lüttge aus Leeder schon früh entdeckt. „Schon als Stift bin ich von Ansbach aus nach Bremerhaven oder in den Bayerischen Wald gefahren“, erzählt er. Und damals hatte sein Fahrrad noch nicht einmal eine Gangschaltung. Jetzt, wo sein 80. Geburtstag im Juni bevorsteht, fährt er immer noch zwischen 10.000 und 16.000 Kilometer im Jahr mit dem Rad. „Solange ich meine Knochen über die Stange bekomme, brauche ich auch kein E-Bike“, stellt er fest.

