Geltendorf: Der Schulbus fährt jetzt später

Die Elternproteste in Geltendorf zeigen Wirkung. Beim Schulbus wird nachgebessert. Ab wann die Regelung greift.

Nachdem unsere Redaktion in der vergangenen Woche über die für Kinder und Eltern nicht akzeptable Schulbus-Situation in Geltendorf berichtet hat, ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen.

Wie betroffene Eltern mitteilen, wird der Schulbus bereits ab Montagmorgen (26. September) später losfahren und alle Buskinder in einer einzigen Tour an den Haltestellen abholen. Zwar bedeute das, dass Schülerinnen und Schüler, die an den letzten beiden Haltestellen zusteigen, vermutlich keinen Sitzplatz mehr bekämen, den Erstklässlern werde aber ein Sitzplatz garantiert.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Geltendorf waren Eltern auf die Barrikaden gegangen, weil ihre Kinder - betroffen sind die aus Jedelstetten – bereits um 6.48 Uhr abgeholt und schon um 7.25 Uhr vor der noch geschlossenen Schule abgesetzt würden. Die Einführung einer zweiten Schulbustour hatte der Gemeinderat im August mit der Begründung abgelehnt, dass die Mehrkosten von rund 30.000 Euro pro Jahr zu hoch seien. (vaf)

