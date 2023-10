Die Ortsdurchfahrt in Hagenheim wird voll gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt in Hagenheim bald voll gesperrt. Eine großräumige Umleitung wird ausgeschildert.

Die Staatsstraße 2056 in Hagenheim muss wegen Straßenbauarbeiten für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt werden. Darüber informiert das Staatliche Bauamt Weilheim in einer Pressemitteilung. Die Sperrung wird im Wesentlichen in den Schulferien von Montag, 30. Oktober, bis voraussichtlich Dienstag, 7. November, eingerichtet. Der Schulbus kann jedoch ab Montag, 6. November, wieder regulär fahren.

Die Anwohner werden noch gesondert informiert teilt das Staatliche Bauamt mit. Die Baufirma ist demnach bemüht, die Einschränkungen möglichst gering zu halten. Unter Umständen kann es aber sinnvoll sein, Fahrzeuge vorübergehend außerhalb der Baustelle zu parken.

Polizei und Rettungsdienste sind informiert, können jedoch jederzeit im Einsatzfall die betroffenen Anwesen erreichen. Eine Umleitung ist ausgeschildert und soll großräumig über Hofstetten, Lengenfeld, Thaining und Obermühlhausen erfolgen. (AZ)

