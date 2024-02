Die Sirene auf der alten Schule in Hausen funktioniert wieder

Elf Wochen war die Sirene auf der alten Schule in Hausen verstummt. Jetzt griff die Feuerwehr zur Selbsthilfe.

Das Hausener Sirenenproblem ist gelöst. Wie in der jüngsten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr angesprochen worden war, hatte Hausen bis zum vergangenen Samstag elf Wochen lang keine funktionierende Sirene mehr. Wie Vereinsvorsitzender Michael Meißner sagte, hat Hausen lediglich zehn Piepser. Auch Kommandant Wolfgang Keil sah in der nichtfunktionierenden Sirene ein Sicherheitsproblem. Dieses wurde bei einer Fachfirma angesprochen, damit diese den Motor von der 1997 stillgelegten Sirene vom gleichen Typ in Petzenhofen ausbaue und in Hausen installiere.

Wie Meißner sagte, rührte sich vonseiten der Firma nichts und die Wochen vergingen. Nun taten sich der Feuerwehrverein mit einem Elektriker und einem Elektromeister zusammen und bauten mithilfe des Hubsteigers von Robert Widmann aus Walleshausen den Motor aus der Sirene in Petzenhofen aus und in Hausen wieder ein. Am Samstag wurde nach elf Wochen Stillstand ein Probealarm mit Erfolg ausgelöst und jetzt können alle Aktiven wieder alarmiert werden, um erneut mit einer vollen Mannschaft auszurücken. (ar)