Flohmarkt in Hofstetten: Die Schnäppchenjäger waren früh dran

Auf dem Flohmarkt im Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten gibt es in den Gesprächen mit Verkäufern und Besuchern die Geschichten zu den Gegenständen umsonst.

Bereits im Morgengrauen waren die ersten Schnäppchenjäger und -jägerinnen auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Hofstetten zu sehen, zusammen mit den Anbieterinnen und Anbietern, die sich an den 300 Flohmarktständen nicht von ihrem Abfall trennten, sondern von manch Brauchbarem, oft auch Erinnerungsgeladenem.

Die begehrten, lange vorher verlosten Standplätze waren schnell vergeben. Zum offiziellen Öffnungstermin füllten sich die extra eingerichteten Parkplätze schnell, und Jung und Alt strömten in Scharen auf das großflächige Terrain, dem nur ein schwach wahrnehmbarer Deponiegeruch anhaftete. Dessen Weitläufigkeit machte breite Durchgänge möglich, sodass sich keine Staus um Raritäten sowie Alltagsgegenstände bildeten und alles in Ruhe betrachtet und ausgiebig ge- und verhandelt werden konnte.