Sattelzug rutscht bei Hofstetten in Bankett ab

Die Bergung des Fahrzeugs ist sehr aufwendig. Die Staatsstraße muss vollständig gesperrt werden.

Ein 39-jähriger Kraftfahrer befuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit seinem Sattelzug die Staatsstraße 2056 von Obermühlhausen kommend in Richtung Hagenheim. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in das nicht befestigte Bankett ab, der Sattelzug rutschte ab und blieb im Bankett stecken. Die aufwendige Bergung wurde durch zwei Abschleppdienste durchgeführt. Die Staatsstraße musste hierzu zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden. (AZ)