Auto schanzt in Hurlach über Kreisverkehrsinsel

Ein Autofahrer verliert in Hurlach die Kontrolle über sein Fahrzeug und demoliert mehrere Verkehrszeichen,

Ein Autofahrer war am Sonntagmorgen, 21. Januar, auf der LL20 in östlicher Richtung unterwegs. Laut Polizeibericht war er am Kreisverkehr zum Gewerbegebiet mit seinen fahrerischen Fähigkeiten bei winterlichen Straßenverhältnissen überfordert und damit zu schnell, um einen Unfall zu vermeiden.

Das Auto schanzte über die Kreisverkehrsinsel und riss dabei mehrere Verkehrszeichen nieder. Beifahrerin und Fahrer blieben unverletzt. An Pkw und Schildern entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. (AZ)

