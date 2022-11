Hoher Besuch in Hurlach: Bischof Bertram Meier segnet neuen Altar

Bischof Bertram Meier segnet den neuen Altar in Hurlach. Die Pfarrei hat für den Innenraum der St.-Laurentius-Kirche einen sechsstelligen Betrag investiert.

Die katholische Kirchengemeinde feiert ihren neuen Altar, das neue Taufbecken, den neuen Ambo und das neue Evangelium. Bischof Bertram Meier segnete die neuen Altargegenstände in einem Pontifikalamt, gemeinsam mit dem neuen Pfarrer der Gemeinde, Jean Kapena Mwanza, dessen Vorgänger, Pfarrer Johannes Huber, Diakon Albert Vögele und dem Bischöflichen Zeremoniar, Pfarrer Ulrich Müller. Rund 140.000 Euro hatte die Pfarrei investiert.

Goldene Altargegenstände in St. Laurentius

Die Licht- und die Tonanlage wurden erneuert und der Altarraum vergrößert und mit neuen Sitzmöbeln ausgestattet. Vor allem aber hat man nun einen eigenen, sogenannten Volksaltar. Die Idee, den bisher geliehenen durch einen eigenen zu ersetzen, die entstand vor fünf Jahren. Pfarrer Huber war einer der treibenden Kräfte. Und der inzwischen verstorbene Pater Aurelian von Sankt Ottilien. Er stellte den Kontakt zu Dr. Jürgen Lenzen her, den ehemaligen Kunstreferenten des Bistums Würzburg. Dieser ist weithin berühmt für seine Gegenüberstellungen von alter und neuer Kunst, und das hat er auch in Hurlach praktiziert.

Entstanden sind golden glänzende Altargegenstände, die sich farblich gut in die barocke Kirchenausstattung einfügen. Die eigene Akzente setzen, und gleichzeitig einen freien Blick in den historischen Altarraum hinein gewähren.

Neuer Pfarrer Jean Kapena Mwanza ist begeistert

Denn ganz ohne kritische Stimmen ist die neue Gestaltung des Altarraums nicht vonstatten gegangen. Und doch, als die Kirche an Fronleichnam das erste Mal seit der rund zweijährigen Corona- und dann rund fünfmonatigen Umbaupause genutzt werden sollte, da waren zahlreiche junge und ältere Hände da, die das Kirchenschiff aufgeräumt, geputzt und geschmückt haben.

Auch der neue Pfarrer der Gemeinde, Jean Kapena Mwanza, freut sich über das Engagement der katholischen Christen in Hurlach: „Es gibt hier über 20 Ministrantinnen und Ministranten“, sagt er: „Das ist ein schönes Zeichen für die Lebendigkeit dieser Gemeinde.“

Der Bischof wurde von seiner Gemeinde in Hurlach, von den Fahnenabordnungen der Hurlacher Vereine und Bürgermeister Andreas Glatz begrüßt. Dieser lud ihn auch ein, sich in das Goldene Buch der Gemeinde einzutragen.

Was der Bischof zum neuen Altar sagt

Im Gottesdienst betonte der Bischof den Wert der Mitte in einem Dorf. Man brauche einen Platz mit einer Bank, ein Gasthaus wie der Metzgerwirt und einen Dorfladen wo man sich treffen können. Genauso wichtig sei ihm auch die Kirche im Dorf zu lassen, erklärte er. Er wolle eine Kirche der kurzen Wege.

Altar und Ambo bezeichneter der Bischof als Fundamente der Standfestigkeit des Glaubens. Die Zukunft der Kirche aber hänge von jedem einzelnen ab, sagte er, und forderte die Gemeindemitglieder auf, in dieser Zeit, in der sich immer mehr Menschen aus der Kirche verabschiedeten, diese Menschen nicht nur mit einem Flyer, sondern persönlich anzusprechen.

Und das tat er auch selbst, vor und nach dem Pontifikalamt sprach er immer wieder Menschen an, die ihm bekannt vorkamen, und erneuerte so den Kontakt zu alten Schulkameraden und stellte neue Kontakte zu deren Familienangehörigen her.

Und nach dem Gottesdienst feierte er noch gut gelaunt mit den Mitgliedern der Hurlacher Gemeinde in ihrem Haus der Begegnung.